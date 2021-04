Congo-Kinshasa: Michel Preud'homme aurait dit non aux Léopards, la FECOFA pense désormais à Wilmots

Michel Preud'homme serait la priorité de la FECOFA pour diriger les Léopards durant la campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ! Mais le technicien belge pas prêt à rejoindre la RDC.

Priorité du président de la fédération de la RDC, Michel Preud'homme (62 ans) ne devrait pas sortir de sa retraite pour prendre en main l'équipe nationale congolaise. C'était l'une des informations des derniers jours : Michel Preud'homme serait la cible principale de la République Démocratique du Congo pour succéder à Christian Nsengi-Biembe, qui a échoué à se qualifier pour la CAN. Le vice-président du Standard aurait refusé l'offre.

La Dernière Heure indique qu'un contact a effectivement eu lieu entre la fédération et l'actuel vice-président du Standard de Liège. Mais le technicien belge, qui arrive pourtant en fin de contrat en juin (avec une saison en option), devrait refuser l'offre. Et la FECOFA aurait désormais placé sur sa liste un autre entraîneur belge : Marc Wilmots. Il a déjà coaché une équipe africaine (Côte d'Ivoire) et est libre depuis son départ de la sélection iranienne, en 2019.

Libre depuis décembre 2019, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges de la Côte d'Ivoire et de l'Iran pourrait donc retrouver un banc et diriger Jackson Muleka, Paul-José Mpoku et Chancel Mbemba lors des qualifications pour le Mondial 2022.