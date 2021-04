Congo-Kinshasa: Démission de l'Evêque de Boma et nomination de son successeur

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François, en date du 19 mars 2021, a accepté la renonciation au gouvernement pastoral du Diocèse de Boma (République démocratique du Congo) présentée par S.Exc. Mgr Cyprien Mbuka, C.I.C.M.. Le Saint-Père a nommé Evêque de ce même Diocèse le Père José-Claude Mbimbi Mbamba, jusqu'ici Recteur du Grand Séminaire de Philosophie Abbé Ngidi et Vicaire épiscopal chargé des laïcs.

L'Evêque élu est né le 30 juillet 1962 à Kinshasa et a été ordonné prêtre le 28 août 1988 pour le Diocèse de Boma. Il a obtenu un diplôme au GSCOM au Rwanda (1974-1980), suivi le cycle de Philosophie au Grand Séminaire de Philosophie Abbé Ngidi di Boma (1980-1983), le cycle de Théologie au Grand Séminaire Saint Robert Bellarmin de Mayidi, (Congo Central), obtenant à son terme un Baccalauréat en Théologie près l'Université Catholique du Congo à Kinshasa, obtenant également un diplôme de Philosophie et de religions africaines près cette même Université (1984-1988), où il a également passé une Licence en Philosophie (1992-1994). Il a suivi par ailleurs un cours d'italien à Rome (2003-2004), un cours d'allemand en Allemagne (2004-2005) et obtenu un Doctorat en Philosophie près l'Université de Tubingen (2005-2011).

En outre, il a exercé les ministères suivants : séminariste envoyé en mission près la Paroisse Saint Pierre du Diocèse de Pointe-Noire, Congo Brazzaville (1983-1984), Professeur au Petit Séminaire Saint François Xavier de Mbata Kiela de Boma (1988-1990), Vicaire de la Paroisse de Mama ya Luzingu et bibliothécaire du Grand Séminaire de Philosophie Abbé Ngidi (1990-1992), Recteur du foyer universitaire Saint Augustin de Kinshasa (1994), Professeur et Vice-recteur du Grand Séminaire de Philosophie Abbé Ngidi (1994-1998), Secrétaire particulier de l'Evêque auxiliaire de Boma (1998-2001), chargé de la formation initiale es futurs prêtres (1998-2003), Secrétaire et Chancelier diocésain (2001-2003), collaborateur pastorale au sein du Diocèse de Rottenburg-Stuttgart en tant que Vicaire de Herrenberg et Assistant de la communauté italienne locale (2005-2012). Depuis 2012 jusqu'à ce jour, il a été Professeur et depuis 2014 Recteur du Grand Séminaire de Philosophie Abbé Ngidi et depuis 2014, il a également été Vicaire épiscopal chargé des laïcs.