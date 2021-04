Zambie: Exhortation de l'Evêque de Solwezi en faveur d'un usage positif des réseaux sociaux de la part des jeunes

Lusaka — « Les réseaux sociaux servent à vous faire connaître et à vous connecter aux autres. Faites quelque chose de productif et ne les utilisez pas pour traumatiser ou détruire les autres ! ». C'est ainsi que S.Exc. Mgr Charles Joseph Sampa Kasonde, Evêque de Solwezi, a exhorté les jeunes à faire un usage responsable des nouveaux moyens de communication et à éviter de se laisser impliquer dans des crimes informatiques.

S'adressant aux jeunes à l'occasion de la Messe de la Journée de la Jeunesse, il les a exhortés à agir de manière responsable et à ne pas se laisser entraîner au péché, en évitant de se laisser engloutir sous le torrent d'informations, souvent inexactes sinon déviantes, se trouvant sur les réseaux sociaux. Ces derniers peuvent en revanche être utilisés pour trouver des suggestions et des stimuli aptes à renforcer la foi et à affronter les difficultés de la vie.

Mgr Kasonde a également souligné le besoin que les jeunes poursuivent leur instruction. « Ce que je dis, mes chers fils, est de ne pas gaspiller l'opportunité de vous instruire. Soyez instruits parce que cela vous ouvrira le monde et diverses possibilités ».

Pour sa part, le Président des jeunes du Diocèse de Solwezi, Prosper Meleki, a exhorté les jeunes à désister du fait d'être utilisés comme instruments de violence par les hommes politiques qui poursuivent seulement leurs propres intérêts, recherchant en revanche une vie exemplaire en tant que chrétiens et en qualité de catholiques.

« L'année 2021 sera marquée par les élections générales dans notre pays. Je profite de l'occasion pour vous exhorter à ne pas participer aux luttes politiques et à ne pas vous faire exploiter en tant qu'instruments de violence par des hommes politiques égoïstes, que ce soit avant, pendant ou après les élections ». a déclaré Prosper Meleki.