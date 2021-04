Ile Maurice: CEB - Rs 5,2 millions pour la fête de fin d'année

La pandémie n'affecte pas les employés du Central Electricity Board (CEB). Car pour célébrer la fête de fin d'année en décembre dernier, le budget alloué a été de... Rs 5,2 millions. C'est ce qu'a révélé le ministre Joe Lesjongard après une interpellation de Patrick Assirvaden, lors de la séance parlementaire, hier, mardi 6 avril. La fête avait été célébrée au Swami Vivekananda International Convention Centre, à Pailles, avec 1 800 employés conviés.

Le coût du service traiteur était d'environ Rs 3,9 millions. Les frais de transport étaient de Rs 254 000. La location du centre et la sécurité ont coûté un peu plus de Rs 823 000. Le ministre de l'Énergie et des services publics a justifié cette dépense en affirmant qu'en 2019, la fête de fin d'année avait coûté Rs 2 millions de plus.

À plusieurs questions supplémentaires de Patrick Assirvaden, qui demandait au ministre si en une telle période, il trouvait normal qu'une telle fête pour un tel montant était justifiée, Joe Lesjongard a répondu que c'est une fête organisée une fois par an et les employés du CEB méritent de passer un moment de convivialité entre collègues après un an de dur labeur.

Le député du Parti travailliste a lancé un appel au ministre que pour cette année il y ait moins de dépenses pour la fête...