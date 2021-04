Madagascar: Basketball / FIBA e-sport - La Fédération dévoile la liste des sept Ankoay

Première participation malgache. Après appel à candidature, la Fédération malgache de basketball a dévoilé les noms des sept Ankoay, membres de l'équipe nationale à la première compétition internationale de jeux vidéo Fiba e-sport Open III.

Ils sont tous de nationalité malgache et âgés de plus de 16 ans selon les exigences de l'organisation. Six d'entre eux résident aux États-Unis et un seul de Madagascar en la personne de Mamitiana Ralainaivo.

Les expatriés sont Andraina Randrianarivelo, Rova Andrianarison, Johan Randrianarivelo, Ranto Aandrianarison, Liantsoa Andriamandranto et Francky Andrianarison. Les cinq majeurs, comme dans un match classique de basket, occupent leurs postes respectifs notamment le Point guard, le Shooting guard, le Small forward, le Power forward et le Center.

Cette compétition d'envergure continentale en ligne se tiendra du 16 au 18 avril. Elle verra la participation de six pays africains, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, le Togo, le Gabon, l'Égypte, la Tunisie et Madagascar. Les Ankoay jouent déjà des matches amicaux depuis lundi. Sur trois matches, la sélection malgache a remporté deux victoires face à l'équipe ivoirienne, championne en titre. Alignant les cinq majeurs Francky, Rova, Ranto, Andraina et Johan, la formation de la Grande île s'est inclinée par la suite 82 à 90 devant les Pharaons égyptiens. Chaque match se joue en quatre quart-temps de cinq minutes et trois minutes de plus en cas de prolongation.