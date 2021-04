Madagascar: Musique - Tsew The Kid, nouvelle star franco-malgache

Tsew The Kid, la nouvelle étoile de la scène musicale française.

Tsiry Ralaiarisedy est le phénomène musical actuel en France, il vient de sortir un album intitulé « Ayna ». En 2018, le jeune de 25 ans réussit à se hisser sur le toit du show biz local grâce à deux vidéos postées sur Twitter. La première fait 700 000 vues et la seconde, arrive sur plusieurs plateformes et permet à Tsew The Kid, son nom de scène, de vraiment s'affirmer.

Avec sa famille, il a quitté Madagascar en 2001. Il avait alors 5 ans. Selon lui, des souvenirs sont restés, puisqu'il a visité son pays natal plus tard. En 2019, c'est la consécration pour le jeune Tsiry Ralaiarisedy. Il remplit deux fois, la mythique salle La Maroquinerie. La salle de référence de la musique indé en France, ayant accueilli Bruno Mars, Wiz Khalifa ou encore Macklemore...

Après quelques mixtapes, il sort maintenant un vrai album. « Ayna », sorti le 26 mars, comporte 12 titres et deux featurings. Avec le rappeur PLK, qui a déjà collaboré avec, entre autres, Black M et Rim'K. Et aussi, Lefa, fondateur du collectif Sexion d'Assaut. Les fans peuvent déjà écouter son duo avec ce dernier, sur le titre « Maladroit ».

Le style de Tsew The Kid relève du rap chanté, la tendance actuelle. On y retrouve du hip hop, du RnB, de la pop... Quoi qu'il en soit, le jeune Tsiry Ralaiarsedy est en train de grimper très loin dans les charts. Mais au-delà des sonorités, ce sont des textes travaillés parfois mélancoliques. Un blues omniprésent qui, quelque part, se retrouve dans la musique malgache quand elle est à point.