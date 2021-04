Madagascar: Startimes - Les prix des décodeurs revus à la baisse

Julien Jin, DG de Startimes Madagascar, annonce de nouvelles chaînes sur les bouquets Startimes.

Concurrence oblige, les opérateurs de télévision numérique rivalisent de créativité pour attirer le maximum d'utilisateurs. C'est le cas, notamment, de Startimes qui, dans le cadre de la célébration de ses 5 années de présence sur le marché malgache a décidé de casser ses prix. « Depuis le 1er avril nous avons largement diminué l'accès à nos décodeurs aussi bien TNT que satellite », explique Joyce Zafera, responsable de la communication et des relations publiques de Startimes. « En plus de cela, nous offrons un mois de Basic », a-t-elle ajouté. Par ailleurs, de nouvelles chaînes sont disponibles dans les bouquets Startimes. Sports Premium diffuse le championnat espagnol, la Liga en intégralité ainsi que le meilleur du football européen.

Quant à Nina Novelas, cette chaîne propose des télénovelas et des séries aussi passionnantes que palpitantes. Par ailleurs, Startimes vient de lancer une nouvelle chaîne musicale, M6 Music, et s'apprête à ajouter la chaîne de séries et films indiens Star Life à ses bouquets TNT. « En fêtant le cinquième anniversaire de notre implantation à Madagascar, nous sommes fiers de la confiance des familles malgaches envers nos produits.

A cette occasion et dans le contexte que nous connaissons, nous avons voulu faire un geste fort », explique Julien Jin, Directeur Général de Startimes Madagascar. « Startimes s'est donné pour mission de permettre au plus grand nombre d'accéder à la télévision et d'en profiter. Nous faisons aujourd'hui un nouveau pas dans cette direction en baissant le prix de notre décodeur et en ajoutant de nouvelles chaines pour qu'encore plus de Malgaches puissent passer des moments inoubliables en famille devant leurs téléviseurs », a-t-il ajouté.