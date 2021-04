Madagascar: Athlétisme - Le projet « Coup de pousse-pousse » à dupliquer

Etant un brillant athlète, Fulgence Rakotondrasoa est aussi un grand tireur de pousse-pousse.

Le projet « Coup de pousse-pousse » a pour objectif d'aider les athlètes d'Antsirabe. Nombre d'entre eux sont tireurs de pousse-pousse.

Les pousse-pousse et les cyclo-pousse restent les moyens de transport les plus utilisés pour se déplacer dans la ville d'eaux. On trouve de véritables athlètes dans ce domaine. On peut citer, par exemple, Fulgence Rakotondrasoa. Il est le titulaire de l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme malgache et est encore détenteur des records nationaux sur 3 000 m et 5 000 m. Fulgence a même participé aux championnats du Monde de Cross Country en 2017, à Kampala. A l'âge de 45 ans, il a encore pu étoffer son palmarès grâce à son travail, qui est à la fois un entraînement pour lui. Il est nommé capitaine du club AC Crown et est un exemple à suivre pour les jeunes. Seul un des coureurs du club est propriétaire de son cyclo-pousse. Les véhicules ne leur appartiennent pas. Ils les louent à la semaine ou à la journée. Pour aider ces athlètes, le Crown Athletics Club Antsirabe, avec ses collaborateurs, a lancé le projet « Coup de pousse-pousse ». Son président, Yann Mayette, est d'ailleurs particulièrement attentif aux conducteurs de pousse-pousse, puisque nombre d'entre eux s'entraînent dans son club.

Objectif atteint. Cinq cyclo-pousse et quatre pousse-pousse sont en cours de fabrication depuis le lancement de la cagnotte. Le club a donné le choix aux bénéficiaires. Certains préfèrent rester en pousse traditionnel, car ils ont déjà leur clientèle. En effet, les coureurs en cyclo rembourseront 1 000 ariary par jour et seront propriétaires au bout de deux ans, tandis que ceux en pousse-pousse rembourseront 500 ariary par jour. « Ces microcrédits sans intérêt, vont changer la vie de nos athlètes et c'est grâce à vous. Nous travaillons actuellement sur la rédaction des contrats de location afin d'être parfaitement en règle avec nos coureurs. Il reste encore 19 jours pour participer au projet Coup de pousse-pousse, mais nous pouvons déjà annoncer que c'est une réussite. Pour l'instant nous sommes à 160% de notre objectif, nous avons donc anticipé les premières commandes », a annoncé le club.