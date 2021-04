Gabon: Koula-Moutou - Le carburant manque à la pompe

Le carburant manque à la pompe dans toutes les stations de Koula-Moutou. Les automobilistes crient à la galère et leurs automobiles contraints au stationnement depuis une semaine déjà.

La commune de Koula-Moutou est sans carburant depuis pratiquement une semaine. L'unique station totale en fournitures de carburant a fermé ses portes sans explications aucune aux populations et aux transporteurs qui poussent un cri d'alarme aux autorités locales. Les jours passent et la situation semble s'empirer et très inquiétant pour les usagers. "L'approvisionnement du carburant se fait déjà qu'à Lastoursville, la cité voisine. Pour y arriver, il faut une heure de trajet avec tous les risques possibles" explique un automobiliste.

L'opérateur, nous explique un conducteur de clondo, ne sert aux clients que de très faibles quantités pour ceux qui se présentent avec les bidons leurs permettant de circuler jusqu'à ce que la situation se résolve à Koula-Moutou. Il faut dire que cette situation actuelle paralyse l'activité économique aussi bien dans les localités proches comme Pana, Iboudji Popa avant d'aller sur Lastoursville.

Le risque qui se prolonge dans la ville de Koula-Moutou, c'est les hautes herbes, les montagnes de poubelles du faite que les camions de la mairie soient garés faute de carburant, pénurie de taxis, ville morte plus de circulation. Les populations Kouloises souhaitent que les autorités locales regardent le plus tôt que possible la réouverture de cette station service.