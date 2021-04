Cote d'Ivoire: Festival On est là ! - La fête à Bamba Bakary pour célébrer 40 ans d'humour en Côte d'Ivoire

Les acteurs de l'humour, sous toutes les coutures de cet art, se retrouveront pour un festival international, du 10 au 13 juin 2021, à Abidjan. Initié par la structure IvoirHumour, ce festival vise à célébrer Bamba Bakary, pionnier de l'humour en Côte d'Ivoire. Il a ouvert la voie à travers des monologues humoristiques il y a de cela 40 ans.

Intitulé festival On est là !, ce rendez sera également l'occasion, selon Chris Alex Sahiri, directeur général de Invictus-IvoirHumour, de dresser un bilan à mi-parcours de l'évolution de l'humour en Côte d'Ivoire. « Avec IvoirHumour, nous avons pendant dix ans essayé de restructurer et professionnaliser ce secteur qui était dans la précarité. Aujourd'hui, le regard de la société sur l'humoriste a changé et l'humour est devenu un véritable métier. Beaucoup reste à faire, certes, mais l'humoriste n'est plus le petit amuseur public qu'on sollicitait pour les baptêmes et autres anniversaires. Il est devenu un artiste qui écrit des textes, abordent plusieurs thèmes de société qui ont un impact sociétal certain. Grâce à IvoirHumour, le modèle de l'humour ivoirien est une référence dans le monde. Nous allons donc dresser le bilan et ouvrir des perspectives pour bonifier le secteur », a indiqué le promoteur du festival.

La célébration des 40 ans de l'humour en Côte d'Ivoire, c'est quatre jours d'événements consacrés au rire et au spectacle. Trois articulations majeures meubleront le programme.

Une table ronde le 10 juin à la Chaire Unesco portera sur le thème : « Femmes et humour ». Le 11 juin, la salle Majestic de l'Hôtel Ivoire accueillera un spectacle 100% féminin intitulé "A la tête du client". Installées dans un décor style intérieur d'un salon de beauté, Clémentine Papouet, Adrienne Koutouan, Gbazé Thérèse, Samia Orosemane, Prissy La Degameuse, Eunice Zunon, Sara Messan et bien d'autres feront le show.

Le grand soir sera sans conteste la célébration des 40 ans de carrière de Bamba Bakary, à travers un spectacle haut en couleur, alliant témoignages et prestations d'humoristes de différentes générations. Ce sera le 12 juin à la salle François Lougah du Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville.

Gouhou Michel, Fils Unique, Akissi Delta, Adrienne Koutouan, Zoumana, Gbi de Fer, Chuken Pat, Adama Dahico, Glazai Dohoun Kévin, Zongo et Tao, Boukary, Ramatoulaye, Souké et Siriki, En k2K, Agalawal, Magnific, Oualas, Joël, les Zinzins de l'art, Clentelex et bien d'autres se retrouveront autour du pionnier Bamba Bakary, précurseur de l'humour en Côte d'Ivoire, qui a bercé de nombreuses générations d'Ivoiriens à partir 1980.

Aujourd'hui encore, du haut de ses 72 ans, il n'a rien perdu de sa fraîcheur et surtout de sa bonne humeur légendaire qui le caractérise.

Légende de la culture africaine, icône du cinéma et de la télévision ivoirienne, amoureux et grand danseur de Salsa, ancien cadre chargé des relations extérieures à Air Afrique, Bamba Bakary aura vécu utile, toujours au service de la bonne humeur