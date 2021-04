Sénégal/Egypte: LDC - Sadio Mane, Naby Keita, Alexander-Arnold victimes de racisme

Trent Alexander-Arnold, Sadio Mane et Naby Keita, ont été victimes de propos racistes, à la suite de la défaite de Liverpool face au Real Madrid. Les trois joueurs ont reçu des messages dégoûtants sur les réseaux sociaux selon les médias anglais.

Mardi, après leur défaite en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real, les trois joueurs de Liverpool ont fait l'objet de racisme sur les réseaux sociaux.

Selon Sky Sports, "L'abus envoyé à Keita était sous la forme d'émojis de singe et posté en réponse à une photo publiée avant la défaite de Liverpool en Ligue des champions au Real Madrid, tandis que des émojis de singe ont été envoyés à Alexander-Arnold sur une photo qu'il a publiée le dimanche de Pâques".

Empire du Kop, un autre média anglais révèle que Sadio Mané a également été victime de la même pratique en ligne. Facebook, propriétaire d'Instagram, a déclaré à Sky Sports News qu'il enquêtait sur le problème.

La réaction de Liverpool

Cette situation intrigue Liverpool. Dans une déclaration sur son site internet, le club anglais a tenu à soutenir ses joueurs : "Une fois de plus, nous discutons malheureusement d'abus raciaux odieux le lendemain d'un match de football. C'est tout à fait inacceptable et cela doit cesser... En tant que club, nous offrirons à nos joueurs tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin. Nous travaillerons également avec les autorités compétentes pour identifier et, si possible, poursuivre les responsables" indique le club.

«Nous savons que cela ne suffira pas tant que les mesures préventives les plus fortes ne seront pas prises par les plateformes de médias sociaux et les organismes de régulation qui les régissent. On ne peut pas permettre à la situation actuelle de continuer et il nous incombe à tous de veiller à ce que ce ne soit pas le cas", poursuit la formation qui compte sur ces joueurs clés pour tenter de se qualifier pour les demi-finales de la ligue des champions.