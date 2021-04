Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Un accord d'appui mutuel entre le gouvernement et WCS Congo

Le programme Wildlife Conservation Society (WCS Congo) et le ministère de la Recherche scientifique ont signé le 7 avril à Brazzaville un accord devant leur permettre de fixer les modalités du soutien mutuel dans la réalisation des études sur la biodiversité, les écosystèmes et la gestion durable des ressources naturelles.

« WCS Congo entend contribuer au renforcement des compétences en recherche scientifique dans le pays et des connaissances sur la biodiversité, les écosystèmes ainsi qu'à la valorisation conjointe des résultats des études menées dans ces différents secteurs », a expliqué Richard Malonga, directeur général de la structure en précisant que les engagements contenus dans l'accord ne souffriront d'aucune entorse.

Par ailleurs, dans le cadre de cet accord, WCS Congo va associer les étudiants et assistants nationaux de recherche aux études menées par les étudiants internationaux partenaires dans la zone d'action selon les limites des capacités d'accueil et de financements disponibles dans le but d'appuyer le renforcement des compétences au Congo.

Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou s'est engagé à faciliter l'obtention des autorisations de recherche dans la mesure de la conformité des demandes, la collaboration avec les différents instituts et la valorisation conjointe des études menées.

« C'est un partenariat gagnant-gagnant. La gestion durable des ressources, la conservation de la biodiversité animale et végétale sont une valeur ajoutée dans la vision du ministère », a indiqué Assori Itoua Ngamporo, délégué général à la recherche scientifique, qui a signé l'accord pour le compte du ministère sous la supervision du ministre en charge du département.

Assori Itoua Ngamporo a, par ailleurs, indiqué que l'évaluation de la biodiversité et les études statistiques utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent un atout majeur dans la mise en route des activités au sein des instituts de recherche.

Créé en 1895 aux Etats-Unis, le programme WCS a pour vision d'avoir un monde où la faune et la flore sauvages prospèrent dans un environnement sain d'où sa présence dans plus de 60 pays à travers le monde, 15 pays en Afrique y compris le Congo. WCS Congo travaille en partenariat avec le gouvernement depuis 1991 dans le cadre de la protection de la faune et de la flore au moyen de la conservation, de l'éducation environnementale et de la recherche scientifique, a rappelé son directeur général Richard Malonga.