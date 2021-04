Cote d'Ivoire: Kandia Camara (ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora) - "Je compte sur l'expertise et le carnet d'adresses du Président pour réussir cette mission"

« Je voudrais tout d'abord rendre gloire à Dieu et ensuite exprimer toute ma gratitude à SEM Alassane Ouattara, président de la République, qui vient de me renouveler sa confiance. Vous savez, c'est la toute première fois que le Président nomme une femme ministre d'Etat et c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'une femme est nommée ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora. C'est un grand honneur pour moi et en même temps une grande fierté. Je voudrais très sincèrement dire merci au Président Alassane Ouattara et remercier le Premier ministre Achi Patrick.

Je voudrais humblement dédier cette nomination à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de façon inclusive. Car, c'est un honneur fait à la gente féminine dans son ensemble. Le Président Ouattara qui a toujours fait confiance à la femme, vient encore une fois de le matérialiser et de démontrer qu'effectivement la femme a une place de choix dans son projet de société et son programme de gouvernement. Et je dirai même qu'au-delà de ma personne, vous avez d'autres femmes de qualité qui ont été nommées à des hautes responsabilités dans le gouvernement.

Nous sommes au total huit femmes sur 37 ministres. Donc je ressens un sentiment d'une très grande joie, de la fierté. Je mesure le poids de la responsabilité, parce qu'effectivement c'est une très lourde responsabilité d'assumer les charges de ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora. Mais je n'oublie pas de rendre hommage à tous mes prédécesseurs et singulièrement au dernier ministre des Affaires Etrangères SEM Ali Coulibaly qui a abattu un grand travail pour le rayonnement de notre beau pays la Côte d'Ivoire.

Je prends l'engagement en mon nom personnel, mais au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire d'assumer cette charge avec responsabilité. Et de tout mettre en œuvre afin que les objectifs qui vont m'être fixés par le président de la République et le Premier ministre soient atteints. Mais je voudrais pouvoir compter sur le Président lui-même parce que ce ministère est un ministère de souveraineté et donc je dirai même que le premier ministre d'Etat des Affaires Etrangères, c'est bien le président de la République. Donc nous comptons sur son expertise, sur son carnet d'adresses, sur ses relations à travers le monde pour nous aider dans notre nouvelle fonction.

SERCOM