Congo-Kinshasa: Violence contre les humanitaires - Bintou Keita préoccupée

La représentante spéciale du secrétaire général en RDC et cheffe de la Monusco, Bintou Keita, en appelle à une convergence des efforts pour mettre un terme aux attaques des ADF.

Bintou Keita a exprimé, le mercredi 7 avril, sa préoccupation face aux appels à la violence et à la haine qui se multiplient, dans les zones de Beni, Butembo et Lubero, contre les humanitaires et les institutions nationales et internationales, notamment la Monusco. Elle en appelle à une convergence des efforts des institutions nationales et provinciales ainsi que de la population pour mettre un terme à la résurgence des ADF dans le grand nord.

Bintou Keita a rappelé l'attachement des Nations unies à la liberté d'expression, d'opinion et de manifestation pacifique qui peuvent s'exercer de façon légitime hors de tout appel à la violence contre des individus ou des organisations. La Monusco, a-t-elle dit, est consciente des difficultés extrêmes auxquelles fait face la population dans le contexte d'une recrudescence des attaques contre les civils, notamment par les ADF.

Selon la représentante spéciale du secrétaire général, la Monusco est mobilisée auprès de ses partenaires congolais pour soutenir les efforts de protection des populations civiles exposées à cette violence et continuer d'accompagner la restauration de l'autorité de l'Etat dans ces zones, en particulier les efforts des forces armées et de la police nationale. « La lutte contre les ADF requiert plus que jamais les efforts conjoints des institutions nationales et provinciales, de l'ensemble des acteurs politiques et des partenaires internationaux, avec le soutien de la population », a-t-elle conclu.