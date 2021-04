Congo-Kinshasa: Assistance humanitaire - Le Japon finance le HCR à la hauteur de plus d'un million de dollars

En réponse à l'appel de fonds lancé dernièrement par le HCR pour venir en aide aux milliers de refugiés centrafricains vivant en RDC, le Japon vient d'accorder au HCR un financement d'un million sept cent mille dollars américains. Cette assistance financière intervient après celle du gouvernement suédois au HCR.

Les deux financements du pays du soleil levant accordé au Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) d'une valeur totale d'un million sept cent mille dollars américains se répartissent comme suit : le premier financement d'un million deux cent mille dollars américains est destiné aux personnes déplacées internes et aux réfugiés en RDC touchés par le conflit. Et le second financement de cent mille dollars américains vise à répondre rapidement aux besoins urgents des réfugiés centrafricains arrivés récemment dans les provinces du Bas-Uele, du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi et qui vivent dans des conditions de vies désastreuses.

L'appui financier du gouvernement japonais s'inscrit dans le cadre d'une aide générale d'urgence en réponse aux crises humanitaires dans plusieurs pays africains dont la RDC. Cette aide vise à renforcer l'assistance dans les domaines des abris d'urgence, de l'eau et de l'assainissement, des soins de santé et des besoins de base des réfugiés centrafricains.

L'assistance financière du peuple japonais n'a pas laissé insensible le HCR qui l'a remercié pour son soutien continu.

L'ambassadeur du Japon en RDC, Hiro Minami, a reconnu que cette assistance exprime la solidarité du peuple japonais envers des personnes affectées par les conflits en RDC. « Avec cette contribution, nous voulons exprimer la solidarité du peuple japonais envers les personnes touchées par le conflit dans le pays. Les besoins humanitaires ont atteint des niveaux sans précédent et nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes du HCR pour venir en aide aux personnes dans le besoin », a-t-il déclaré. En 2020, le HCR a pu fournir une assistance humanitaire à plus de trente-six mille personnes déplacées internes en distribuant notamment des articles ménagers essentiels, et en construisant des abris d'urgence. Notons que le gouvernement du Japon est l'un des principaux donateurs du HCR en RDC et au niveau global.