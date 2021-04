Congo-Brazzaville: Coupe du monde Qatar 2022 - Le programme des Diables rouges dans les éliminatoires

Après leur élimination à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), les Diables rouges doivent se préparer pour un autre grand challenge : les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le règlement de la compétition invite les Diables rouges, qui ne sont d'ailleurs pas les favoris, à créer un exploit pour participer à leur première phase finale de leur histoire. Seuls les premiers des dix groupes, rappelons-le, seront qualifiés pour les barrages à l'issue desquels seront sélectionnés les cinq représentants africains pour le Qatar.

Sur la route de la qualification, les Congolais sont logés dans le groupe H en compagnie du Sénégal, tête de série, du Togo et de la Namibie. Ce sont des adversaires que les Diables rouges connaissent très bien.

Ils débutent la campagne à Windhoek entre le 5 et 8 juin contre la Namibie. Les Diables rouges et les Brave Warriors se sont affrontés pour la dernière fois lors des préliminaires des éliminatoires de la CAN 2015. Le Congo s'était incliné à Windhoek 0-1 avant de prendre sa revanche à Pointe-Noire 3-0.

Entre le 11 et 14 juin, ils recevront au stade Alphonse-Massamba-Débat les Lions de la Teranga du Sénégal. Le Congo et le Sénégal ont été logés dans le même groupe lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Le bilan des deux dernières confrontations plaide en faveur des Lions (une victoire et un match nul).

Du 1er au 4 septembre lors de la troisième journée, le Congo sera reçu à Lomé par le Togo avant de recevoir à son tour les Eperviers dans la période du 5 au 7 septembre comptant pour la quatrième journée. Les deux sélections se sont croisées lors des éliminatoires combinées CAN-Coupe du monde 2006. Les Eperviers avaient battu les Diables rouges 2-0 et 3-2.

Notons qu'au cours de la cinquième journée prévue entre le 6 et 9 octobre, le Congo recevra la Namibie au stade Alphonse-Massamba-Débat avant d'effectuer le déplacement de Dakar lors de la sixième journée pour y affronter entre le 10 et 12 octobre de cette année le Sénégal.