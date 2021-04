Niger: Trois millions et demi d'animaux vaccinés

communiqué de presse

Niamey (CICR) -Trois millions et demi de têtes de bétail appartenant à 56 000 familles dans 29 communes des régions de Diffa, de Tahoua et Tillaberi, ont été vaccinées et déparasitées dans le cadre d'une vaste campagne de vaccination et de déparasitage.

Lancée en février dernier par les autorités vétérinaires nigériennes et soutenue par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-Rouge nigérienne, cette campagne qui a duré 6 semaines vient de s'achever.

Les animaux ont été vaccinés et déparasités contre les principales maladies animales les plus contagieuses et causant le plus de mortalités à savoir la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la peste des petits ruminants (PPR) et enfin la pasteurellose cameline.

« L'objectif de la campagne de vaccination est de protéger les animaux contre ces maladies contagieuses. Pour les éleveurs, préserver leurs animaux est une question de survie car ils constituent leur principal moyen de subsistance. », souligne M. Nereyabagabo.

Dans ces zones arides touchées par les conflits, où persiste l'insécurité avec leurs conséquences humanitaires sur les populations affectées, la stabilité économique reste fragile. L'insécurité grandissante dans ces zones a empêché beaucoup d'éleveurs à traverser les frontières dans le cadre de leur transhumance séculaire pour aller paître leurs troupeaux dans les pays voisins. Cette situation à laquelle s'ajoute le déplacement des populations, accroissent ainsi considérablement la pression sur les ressources existantes en termes d'eaux et de pâtures.

« Ces régions sont également confrontées aux aléas climatiques, qui impactent significativement la raréfaction de ces ressources. En plus, l'insécurité continue de rendre plus difficile l'accès des éleveurs aux ressources adéquates pour leurs troupeaux. Ces vaccinations permettent de préserver la santé des animaux et leur valeur marchande, donnant ainsi aux éleveurs la possibilité de les vendre à des prix rémunérateurs et ainsi acheter des céréales », conclut M. Nereyabagabo.

Le CICR vaccine chaque année des millions de têtes d'animaux (tout espèces confondues, petits et grands ruminants) dans le pays pour contribuer à la santé du cheptel et renforcer la résilience des éleveurs, en étroite collaboration avec les autorités locales. 234 agents de santé animale y ont participé cette année, dont certains ont reçu au préalable une formation intensive en matière de fourniture de services vétérinaires, avec le soutien financier du CICR. L'appui du CICR porte également sur la fourniture des médicaments notamment l'ivermectine, le matériel de vaccination et les équipements pour la chaine de froid, la prise en charge des couts logistiques liés aux déplacements des équipes sur le terrain ainsi que les honoraires des agents de vaccination.