Algérie: Foot - "Tout sur la JS Kabylie de 1946 à 2021" de Said Selhani

Alger — Intitulée "Tout sur la JS Kabylie de 1946 à 2021", une nouvelle publication signée le journaliste Said Selhani, est venue enrichir les ouvrages sur l'histoire des clubs algériens de football, retraçant, cette fois-ci, le long parcours d'une formation prestigieuse au riche palmarès national et continental.

Riche en photos de figures marquantes des "Canaris", l'ouvrage évoque les grandes dates de cette formation, sa création, ses effectifs de 1962 à 2020, ses résultats durant cette période, ainsi que ses entraîneurs et illustres dirigeants ayant marqué de leurs empreintes l'histoire de ce club au palmarès éloquent : 6 titres continentaux, 14 championnats d'Algérie et 5 coupes nationales.

Paru récemment aux éditions "Ed-Diwan", cet ouvrage de 247 pages contient, par ailleurs, les fiches techniques de toutes les finales de la coupe nationale et continentale, ainsi que le listing de tous les joueurs ayant porté le maillot de la JSK depuis l'indépendance.

Entre autres souvenirs impérissables ayant marqué l'histoire du club kabyle, l'ouvrage évoque les parcours des dirigeants Mansour Abtouche, Abdelkader Khalef, Mohand Cherif Hannachi, etc., les entraîneurs Benfeddah, Popescu et le duo Khalef-Ziwotko, ainsi que plusieurs joueurs dont les Koufi, Kolli, Adghigh, Dali et Bailèche.

Né à Kouba (Alger) en 1953, Selhani est sociologue de formation et ancien journaliste de l'APS. Il a édité en 2014 les "Archives du football algérien", puis en 2016 une autre publication sur les archives du football algérien consacrée aux clubs. En 2017, il a publié un livre sur l'histoire du CR Belouizdad, et en 2020, une publication sur "l'Equipe nationale : Histoire et archives".