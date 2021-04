Cote d'Ivoire: Ficad 2021 - L'apothéose en fanfare

Cérémonie de clôture riche en couleur avec la prestation de nombreux artistes. Défilé des participants, notamment la prestation du groupe artistique Molato.

C'était le 3 avril, à la place Henri Konan Bédié de Daoukro, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 16e édition du Ficad, en présence de plusieurs autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières et des forces vives de la région.

Le commissaire général du Ficad, Olivier Akoto, a tenu à remercier tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de l'événement. Il n'a pas manqué de revenir sur l'histoire de ce rendez-vous culturel: "Le Ficad a 16 ans d'existence. Tout a débuté en 2004, sous l'appellation Daoukro carna-festival.

Mais c'est en 2007 que le commissaire général et sa dynamique équipe ont jugé bon de faire de cette plateforme le Festival international de la culture et des arts de Daoukro (Ficad). Malgré la non tenue du festival en 2011 à cause de l'instabilité politique et en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, le Ficad a refait surface".

Olivier Akoto a exhorté les fils et filles de la région à l'accompagner et à assurer la relève pour faire vivre la culture et les arts à Daoukro. Il a également demandé aux populations de s'approprier cet événement culturel.

Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Kadjo Kouamé Alphonse, a remercié Olivier Akoto de faire partager la science, la culture et les arts du département au reste de la Côte d'Ivoire. Un concert, le 3 avril, avec Dj Moasco et un autre, le lendemain, avec Didier Bilé ont mis fin au Ficad 2021. A côté de l'aspect festif et récréatif, le volet social n'a pas été oublié, avec un don de kits d'accouchement remis à l'hôpital général de Daoukro et aux maternités de N'Gattakro et Agniassikassou.