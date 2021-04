Afrique: Sport - L'hommage d'Attomin Akichi au football africain

Le handicap physique d'Attomin Akichi Carless n'a pas ébranlé sa passion pour le football qu'il a cultivé depuis son enfance. Aujourd'hui, secrétaire général de l'Association des personnes handicapées d'Alépé (Ahpa-Ci) et fondateur du club de football Jeunesse Espoir de Montézo (Département d'Alépé à l'Est de la Côte d'Ivoire), le natif de Memni a décidé de rendre un hommage au football africain à travers un ouvrage dédié à l'international footballeur camerounais Samuel Eto'O Fils. Sorti à "GNK Editions".

Cet ouvrage "Samuel Eto'O Fils : le meilleur footballeur africain de son époque", met en exergue le parcours professionnel de cette star.

Il a aussi rendu hommage à des footballeurs africains talentueux qui appartiennent à la même génération que le footballeur camerounais : l'Ivoirien Didier Drogba, le Togolais Emmanuel Adébayor, le Ghanéen Michael Essien et bien d'autres qui constituent tous des icônes du football africain.

« Je voudrais préciser que je ne suis pas en train de comparer les talents du football africain. Si j'ai désigné Eto'O Fils comme meilleur footballeur africain de son époque, c'est au regard de ses productions. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, dans une classe, pour évaluer les élèves, ont tient compte des moyennes et des notes. Et dans ce cas de figure, il s'agit des décorations et des trophées glanés par Samuel Eto'O Fils qui, à ce jour, est le joueur africain le plus titré de l'histoire du football africain », a argumenté l'auteur de l'ouvrage d'environ 175 pages.

Qui, au-delà des performances personnelles d'Eto'O Fils et du parcours de l'équipe nationale du Cameroun, interpelle la Confédération africaine de football (Caf), jette un regard sur l'évolution du football africain, ses déboires et gloires tout en ouvrant des pistes de solutions aux maux qui entravent son développement. « Je voudrais, à travers cette lucarne, exprimer mon vœux le plus ardent de rencontrer Eto'O Fils que je ne connais pas physiquement. Je souhaite qu'il soit à mes côtés afin qu'ensemble, nous puissions lancer la cérémonie de dédicace que je prépare activement », a plaidé l'auteur.