Mauritanie: Atelier de validation d'un mécanisme national de stockage alimentaire

Nouakchott — Un atelier de validation d'un mécanisme national de stockage organisé par le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) a débuté aujourd'hui, mardi, à Nouakchott.

L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement et de stockage de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, mis en œuvre par l'Agence régionale pour l'agriculture et la nutrition de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avec un financement de l'Union européenne.

Le projet permettra au Commissariat de formuler une politique nationale de stockage dans le domaine de la sécurité alimentaire, de mettre en place un mécanisme de gestion des stocks, et de former le personnel dans le domaine de la gestion et de la manutention des stocks.

La réunion vise à permettre aux participants des secteurs concernés par la nutrition d'échanger des vues et de discuter de la question afin de formuler des propositions pratiques qui contribuent à atteindre les résultats escomptés.

Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Mohamed El Eid Khayar, a expliqué que le gouvernement mauritanien attache une grande importance au suivi des conditions de vie des citoyens les plus vulnérables et exposés aux risques de malnutrition. C'est ainsi que les conditions de stockage et de conservation des produits alimentaires représentent une priorité pour garantir la qualité des denrées alimentaires destinées aux citoyens.

L'atelier a été ouvert en présence d'un certain nombre de cadres du CSA et de personnes intéressées par le domaine.