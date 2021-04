Afrique: Commémoration du génocide au Rwanda - L'ONU appelle à lutter contre les mouvements de haine qui sévissent à travers le monde

Alors que le monde marque le triste anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, au cours duquel des Hutus et d'autres opposants au massacre ont été tués, le chef de l'ONU a appelé, mercredi, à des efforts concertés pour vaincre les mouvements de haine afin d'éviter que l'histoire ne se répète.

Dans un message commémorant la Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a souligné que chacun devait « regarder en face la réalité du monde contemporain et tirer les leçons des événements survenus il y a 27 ans ».

Plus d'un million de personnes ont été systématiquement tuées au Rwanda, en l'espace de 100 jours seulement.

« Aujourd'hui, le monde entier vit sous la menace de groupes extrémistes résolus à grossir leurs rangs par la polarisation sociale et la manipulation politique et culturelle », a averti M. Guterres, ajoutant que si les technologies et les techniques utilisées par les extrémistes évoluent, les « propos et messages ignobles restent les mêmes ».

« La déshumanisation des communautés, la désinformation et les discours de haine attisent la violence », a-t-il dit.

La Covid-19 alimente la discrimination et la polarisation

M. Guterres a souligné l'urgence de s'attaquer aux clivages qui se creusent, notamment en raison de la crise de la Covid-19 qui a profondément « ébranlé l'ensemble des droits humains partout, exacerbant encore la discrimination, la polarisation sociale et les inégalités, à leur tour facteurs de violence et de conflit ».

« Nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, et nous connaissons le lourd tribut de la haine qu'on laisse triompher », a-t-il déclaré, appelant chacun à défendre les droits de l'homme et à garantir le plein respect de tous les membres de la société.

« En cette occasion solennelle, engageons-nous tous et toutes à bâtir un monde guidé par le respect des droits humains et de la dignité de chaque personne », a ajouté M. Guterres.

Les Rwandais ont réussi à renaître à partir de leurs cendres

Le Secrétaire général a poursuivi en notant qu'après avoir vécu « l'un des chapitres les plus douloureux » de l'histoire humaine moderne, le peuple rwandais « a réussi à renaître de ses cendres ».

Après avoir subi d'indicibles violences et actes de discrimination fondés sur le genre, les Rwandaises occupent aujourd'hui plus de 60 % des sièges au parlement - ce qui fait du Rwanda un exemple à suivre dans le monde », a-t-il ajouté, saluant également la démonstration par les Rwandais du « pouvoir » de la justice et de la réconciliation.