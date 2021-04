Burkina Faso: Prévention de la noyade - Le Burkina Faso partage son expérience avec une association ivoirienne

Une délégation de la Fédération burkinabé de sauvetage, conduite par son président Madi Compaoré, séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission de partage d'expériences en matière de sauvetage et d'action socioculturelle et humanitaire avec les membres du bureau exécutif de l'Association des clubs de natation et de sauvetage aquatique de Côte d'Ivoire (Acnsa-Ci).

A l'occasion d'une soirée de partage, le 28 mars, à Marcory, Zone 3, Madi Compaoré, par ailleurs vice-président de la Confédération africaine de sauvetage, s'est réjoui de la création de l'Acnsa-Ci avant de conseiller aux membres d'orienter leur programme d'action sur la formation et la sensibilisation de la jeunesse, pour une prévention efficace de la noyade.

Aussi n'a-t-il pas occulté de les inviter à être sur le terrain et à mener des activités sociales qui s'inscrivent dans le domaine du sauvetage, sportif et humanitaire.

« Vous devez travailler pour être visible sur le terrain. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de sauveteurs plus que quiconque. Vous avez la lagune. Vous avez la mer. Et vous êtes entourés d'eau. Donc, c'est une nécessité d'avoir des sauveteurs », a insisté Compaoré, non sans assurer l'Acnsa-Ci de son soutien et de son engagement à faire en sorte qu'elle intègre la Fédération internationale de sauvetage (Ils).

Quant à Mme Diarra née Kanouté Djénéba, présidente de l'Acns-Ci, elle s'est félicitée des enseignements tirés des échanges fructueux avec la délégation burkinabé. Puis de promettre que l'Acnsa-Ci est disposée à travailler en intelligence avec la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage pour un meilleur dynamisme du domaine.