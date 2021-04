Togo: Contre le Covid-19, A.E.LY.NY pose un pas

C'est au nom de l'amour, fraternité et solidarité, des valeurs constituant la devise de cette amicale que ses membres ont contribué entre 1 000 francs et 50 000 francs Cfa afin de concrétiser ce don. Créée seulement en février 2020, la jeune organisation a fait ce dont elle est capable pour aider les élèves à plus de résilience face à la pandémie qui sévit dans le pays.

Au nom de tous les membres de l'Amicale, son coordonnateur Kodjo Macaire Gbikpi a remis l'ouvrage au Proviseur du Lycée de Nyékonakpoè en présence du corps enseignant et des élèves.

« Cette maison nous avait fait du bien par le passé et donc nous nous sommes dit que nous sommes redevables à ce lycée. En revenant alors dans l'enceinte après la réouverture des écoles à cause de la pandémie, nous avons compris qu'il fallait poser un acte pour accompagner nos frères, sœurs et enfants qui y sont aujourd'hui dans les mesures barrières contre le virus. Certes, ce qui y avait était déjà beau, mais nous estimé que nous pouvons mieux faire », a déclaré Macaire Gbikpi, le coordonateur de ladite amicale.

Les responsables de l'A.E.LY.NY se sont aussi engagés à un suivi de l'utilisation qui sera faite de l'ouvrage ainsi que du savon liquide. Un des leurs qui est plombier se fera même le devoir d'assurer l'entretien du dispositif afin qu'il garde sa beauté et qu'il soit fonctionnel dans la durée.

« Nous invitons les apprenants à toujours viser l'excellence. Si nous avions fait de la paresse, nous ne serions pas devenus ce que nous sommes aujourd'hui jusqu'ç constituer cette amicale et venir à leur aide. Aujourd'hui, c'est nous, et ce que nous voulons est que ce soit leur tour demain », a ajouté M. Gbikpi.

Après ce geste, ils envisagent aussi revoir le système sanitaire de l'établissement, notamment équiper le lycée d'une boite à pharmacie, organiser des consultations foraines sur certaines pathologies.

Ouvert depuis les années 1978, le lycée compte autour de 757 élèves toutes séries confondues. Au fur des années, l'établissement a été dépeuplé par ses concurrents privés voisins. Les mesures imposées par le gouvernement sont strictement appliquées dans les salles de classe. L'effectif est au plus 50 par classe avec bien sur de la distanciation les uns des autres.

Certains dispositifs de lavage de mains existent déjà dans l'enceinte et le port de masque est imposé aux élèves avec le surveillant et le corps enseignant qui y veillent.

« C'est avec une grande joie que j'ai réceptionné ce don combien précieux parce que nous sommes dans une période délicate et ce don vient à point nommé pour nous aider à répondre aux besoins et à faire en sorte que nos apprenants soient protégés contre ce mal. Le dispositif même attire et donc nous pensons que nos élèves ne manqueront pas de l'utiliser », a fait savoir Kokou Agbénou, Proviseur du Lycée de Nyékonakpoè.

L'A.E.LY.NY a été fondée par des élèves de la promotion 1985-1990 avec pour objectif de tisser un réseau d'entraide et de solidarité au niveau national et international. Par leurs diverses actions, les membres entendent aussi cultiver chez leurs jeunes frères et sœurs 'excellence grâce notamment à une fête annuelle prévue entre vieux amis et camarades de classes.