Afrique de l'Ouest: BRVM Awards 2021 - La 2è édition, le 10 avril

La deuxième édition des Brvm Awards pour la célébration de l'Excellence sur le Marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) se déroulera ce 10 avril, selon un communiqué de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'Uemoa (Brvm), organisatrice de l'événement. Cette édition 2021 se tient sous le thème de la Finance durable.

« Plus de 20 ans après sa création, il est apparu nécessaire pour la Brvm d'instituer un cadre de promotion de l'excellence sur le Mfr : « les Brvm Awards ». Les Brvm Awards visent à récompenser les acteurs du marché les plus méritants. Ils s'adressent notamment aux sociétés cotées, aux émetteurs d'obligations (Etats, Institutions financières, Entreprises du secteur privé, etc.), aux intervenants agréés [Sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi), Sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Sgo), Banques teneurs de comptes/Conservateurs (Btcc)], mais aussi aux investisseurs Institutionnels, aux Petites et moyennes entreprises (Pme) et aux médias », souligne le communiqué.

Pour la Brvm, la crise sanitaire sans précédent liée à la Covid-19, a fait ressortir l'importance de mettre la finance et ses différents outils, au service de l'humain et de son environnement, en vue d'assurer à notre planète un meilleur avenir et une forte capacité de résilience aux différents chocs.

Ce changement de paradigme nécessite des investissements qui requièrent une forte mobilisation de ressources à long terme sur des marchés de capitaux qui doivent opérer des réformes majeures. Cette transformation souhaitée des marchés de capitaux ne saurait se faire sans l'apport décisif de la technologie, qui, de façon incontestable, marque l'ère contemporaine.

Pour la Brvm, « il s'agit donc de mettre l'innovation au service de l'épargne à long terme par le développement d'instruments de collecte innovants en vue d'orienter les ressources collectées vers des investissements productifs tout en intégrant dans ses activités les enjeux de durabilité. C'est justement sous le thème de la Finance Durable que la Brvm a placé cette deuxième édition des Brvm Awards ».

La Brvm entend ainsi au cours des prochaines années s'impliquer davantage dans la promotion de nouveaux produits sur le marché financier régional : Green Bonds, Diaspora Bonds, Social bonds, etc. et constitue la vitrine de la Finance Durable dans l'Uemoa, conclut le texte.