Algérie: La 2ème édition du Salon virtuel algérien sur les déchets du 5 au 7 juin prochain

Alger — L'Agence nationale des déchets (AND) organisera la 2ème édition du Salon virtuel sur les déchets "Algerian virtual waste exhibition-AVWE" du 5 au 7 juin prochain, a indiqué dimanche l'Agence dans un communiqué.

Organisé conjointement avec la Fédération des Entreprises de la République Démocratique du Congo-FEC, sous le thème "L'économie circulaire en Afrique : opportunités d'investissement", le Salon AVWE est composé de stands virtuels et reproduit le fonctionnement d'un salon classique en permettant des échanges instantanés entre les différents acteurs, a précisé la même source.

La 1ère édition du salon avait enregistré la participation de plus 80 exposants, 13.000 visites, 8.000 téléchargements de documents et plus de 200 conseillers, a ajouté le communiqué.

Dans ce contexte, l'ADE a souligné que l'Afrique doit s'inscrire dans une logique de gestion qualitative et pourvoyeuse de richesse et d'emploi dans les différents maillons qui la compose (économie circulaire), et ce, en créant l'échange en terme de savoir-faire, de partenariat et d'investissement entre les pays africains, tout en s'ouvrant, sur les nouvelles technologies adoptées à l'échelle mondiale.

S'agissant de l'Algérie, l'AND a mentionné qu'une quantité de 13 millions de tonnes de déchets ménager est produite chaque année avec une valeur marchande de 94 millions DA, dont le plastique qui pourrait générer plus de 60 millions DA et créer 7600 emplois directs.