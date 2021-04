Maroc/Vietnam - Mise en exergue des potentialités de la région Souss Massa

Agadir — Les potentialités de la région Souss Massa ont été exposées lors d' une rencontre en ligne tenue récemment, entre la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS) Souss Massa et l'Ambassade du Vietnam au Maroc.

S'inscrivant dans le cadre de la promotion des relations de partenariat économique et les échanges commerciaux entre le Maroc et le Vietnam, cette rencontre a été une occasion pour présenter les atouts économiques du Vietnam et ceux dont regorgent la région Souss Massa et de discuter les pistes d'actions de partenariat, indique un communiqué de la CCIS/Souss Massa.

L'initiation de cette rencontre émane de la volonté des deux parties à créer un cadre de partenariat visant à développer les relations économiques et commerciales entre les acteurs économiques de la région Souss-Massa et le Vietnam, à travers l'échange de données, l'organisation de missions d'Hommes d'affaires et des rencontres BtoB, ainsi que l'assistance et le conseil aux entrepreneurs et l'organisation des foires et salons pour la promotion des différentes activités économiques.

Cette rencontre marquée par la participation notamment du président de la CCIS/Souss-Massa, Karim Achengli et de l'Ambassadrice du Vietnam au Maroc, Dang Thi Thu Ha, rentre dans le rôle assigné aux CCIS en matière de diplomatie commerciale, note le communiqué.