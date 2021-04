Ile Maurice: Covid-19 - Environ 16% de la population déjà vaccinée

communiqué de presse

Environ 16% de la population a déjà reçu la première dose de vaccin à ce jour. De plus, comme la Journée mondiale de la santé 2021 est commémorée aujourd'hui, et dont le thème est « Construire un monde plus juste et plus sain pour tous », chaque citoyen est encouragé à faire attention à sa santé en mangeant des aliments sains, en évitant l'alcool et la cigarette, en pratiquant une activité physique régulière et en apprenant à gérer le stress.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a fait cette déclaration, ce soir, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis.

Du 05 mars 2021 à ce jour, a fait ressortir Dr Jagutpal, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 410 cas grâce à l'exercice de contact tracing et à travers les centres de dépistage ; 90 dans des centres de quarantaine ; et 35 suites à des tests aléatoires ciblés. A ce jour, 132 patients au total ont été autorisés à rentrer chez eux et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 397.

Il a souligné qu'aujourd'hui, huit cas positifs de COVID-19 ont été détectés dans les centres de quarantaine après le 7e jour de quarantaine. Quelque 684 tests PCR ont été effectués, révélant trois cas positifs à la COVID-19.

En ce qui concerne les examens, le ministre a indiqué qu'un surveillant a été testé positif à la COVID-19 hier. Cependant, a-t-il souligné, la personne surveillait un seul élève et de ce fait, l'élève et les parents sont actuellement en quarantaine.

Quant à la situation des patients sous traitement, il a déclaré qu'un patient est sous respirateur et dans un état stable ; deux patients reçoivent de l'oxygène ; et un patient dialysé est dans des conditions sévères à l'hôpital de Souillac.

En outre, le ministre a rappelé que quelque 1 841 tests PCR ont été effectués hier dans différentes régions, à savoir Bramsthan, Souillac, St Julien et Highlands. Aucun cas positif n'a été détecté dans ces villages, sauf à Highlands.