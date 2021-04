Congo-Kinshasa: La situation des FARDC est plus que déplorable à Beni

Au cours d'un point de presse tenu en ville de Goma au sein du centre de presse de l'UNPC ce mardi 06 avril 2021, Jean-Baptiste Kasekwa, Député national élu de la même ville, s'est très déçu de la situation dont traverse les hommes des troupes surtout avec les conditions de vie qu'il qualifie de non supportable.

A en croire Jean-Baptiste Kasekwa, il est plus que nécessaire de mettre en œuvre une commission d'enquête cela avec un mandat fort et des objectifs clairs dont faire un audit sur le financement de toutes les opérations militaires et autres cela pour punir selon la rigueur de la loi ceux qui détournent l'argent destiné aux militaires se trouvant au front.

"Il est inacceptable que sur la ligne de front à Beni sur 14 mois on a reçu moins de 60 000 USD montant équivalent à 4800 USD par mois, sur la ligne Kanyabayonga-Eringeti à la suite de la modicité de cette somme qui arrive sur terrain nos militaires qui font énorme soient abandonnés dans les conditions inhumaines allant jusqu'à être nourris par une chikwange pour 2 jours.

Il est anormal que les frais destinés à la prime des militaires, au fond de renseignement soient détournés et que simplement autour de 2000 USD y soit affecté et qu'il y a un scandale autour de financement et dans la chaîne logistique des FARDC.

La mission qui sera mis au point par l'assemblée nationale devra faire un audit pour que la lumière soit établie pour qu'on sache combien d'argent a été décaissé du trésor public à partir de Kinshasa, l'état-major général, le ministère de la défense nationale, la zone de défense quels sont les parts qui ont été mis à leurs dispositions et les raisons cela pour que tout soit au clair par rapport à la gestion de ce fonds."

Il ajoute, cependant, que ladite commission pourra enquêter sur les allégations autour de la complicité des politiciens sur les guerres incessantes à l'Est du pays car récemment le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso a dénoncé tout en demandant aux députés du Grand Kivu de sortir des groupes armés et ne veut pas que tous ses collègues soient pris pour coupables mais que le bureau diligente une enquête très sérieuse quant à ce.