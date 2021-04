Algérie: Le peuple s'apprête à s'engager dans les législatives pour une nouvelle Algérie

Alger — Le peuple algérien s'apprête à s'engager dans les élections législatives afin de "concrétiser le projet de la nouvelle Algérie", souligne la revue El Djeich dans son dernier numéro.

"Aujourd'hui, le peuple s'apprête à s'engager dans les élections législatives afin de concrétiser le projet de la nouvelle Algérie, une Algérie sûre, prospère et puissante par son Peuple, son Président, son Armée ainsi que sa Mémoire qui conserve une Histoire et un parcours de lutte desquels les générations successives puiseront les exemples et les leçons", relève l'éditorial d'El Djeich.

"Partant de la conformité des buts et des objectifs nationaux entre le peuple et son armée, et considérant que cette dernière est issue du peuple et engagée à le servir et à le protéger en tout temps et en toutes circonstances, nous sommes convaincus que notre valeureux peuple, qui vénère sa Patrie et qui est conscient de l'ampleur des défis auxquels elle est confrontée, aura le dernier mot, en relevant ces défis pour le plus grand profit de l'Algérie, d'autant plus que nous vivons dans une région instable et un monde empreint de défis majeurs et de mutations aux contours incertains", note la même source.

Pour la revue El Djeich, le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) s'emploie à "poursuivre le développement des capacités de notre armée, toutes composantes et forces confondues, et à la maintenir pleinement opérationnelle afin qu'elle puisse accomplir les missions qui lui incombent, à travers la consolidation des compétences opérationnelles, la poursuite des exercices tactiques, l'intérêt porté à la préparation des unités, la maintenance des équipements de combat, l'intensification de l'entraînement, la poursuite de la réalisation des projets de recherche et développement ainsi que l'intérêt accordé à la formation de la ressource humaine".

En outre, le succès de ces exercices confirme "le haut niveau de compétence des éléments et leur maîtrise des divers équipements et armes en service au sein de notre armée", ajoute El Djeich.

La publication affirme que l'ANP "restera fidèle à son serment et à ses engagements, protégeant la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la Nation algérienne contre toute menace ou risque pouvant mettre en danger ou nuire au citoyen, parce que la relation de l'armée avec le peuple est éternelle et sacrée, et les sceptiques, les propagateurs de mensonges et les promoteurs de rumeurs ne sauraient ébranler, ne serait-ce que d'une once, ce lien puissant, vivant et porteur d'espoir qui lie un peuple rebelle avec les descendants de l'Armée de libération nationale".

"Certains peuvent bien s'employer à falsifier les faits et à nier les réalisations, mais les hommes loyaux et les citoyens intègres gardent toujours dans leur esprit et dans leur cœur les positions des éléments de leur armée et leurs immenses sacrifices dans l'adversité et la tragédie, dans la lutte contre le terrorisme barbare et contre le crime organisé sous toutes ses formes".

Par conséquent, soutient la revue el Djeich, "ceux qui parient sur le démantèlement du lien armée-Nation sont dans l'ignorance totale de la réalité de l'Algérie et de son peuple qui, hier, a fait face à l'une des plus grandes puissances coloniales et fait échec à toutes ses manœuvres militaires et ses projets politiques, et qui, aujourd'hui, ne sera pas dupe de subterfuges éculés et de manœuvres qui ont montré leur faillite, leur inanité et leur incapacité".

"Notre peuple a fait preuve d'abnégation, de maturité, de conscience et de prudence, privilégiant la voix de la raison, faisant prévaloir l'intérêt de la Patrie, en élisant un président de la République, en assurant le succès du référendum portant amendement de la Constitution", conclut la même source.