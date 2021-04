Madagascar: Single - "Hamafy fitia" du slam à la Rak Roots

Avec « Hamafy fitia » Rak Roots sort des sentiers battus.

On l'a connu grand amoureux, romantique à souhait et chanteur de charme contemporain. Lui c'est Rak Roots, la coqueluche de ces dames. Dernièrement, le jeune homme sort de sa zone de confort et explore d'autres horizons. Loin des déclarations d'amour classique, mais tout aussi poignant, « Hamafy fitia » est un morceau de slam de Rak Roots.

Sortant un peu des sentiers battus, le chanteur clame l'amour autrement. Sur un fond musical plutôt jazzy, il invite les gens à voir la vie autrement. Eclairer de sa lumière ce monde morbide, semer l'amour et la joie de vivre. « Profitons du moment présent pour dire aux êtres aimés à quel point leur présence est importante, parce que demain ne nous appartient pas. Leur faire comprendre oh combien ils comptent à nos yeux quand c'est encore possible, et avant qu'il ne soit trop tard. »

Oublier les rancœurs, les blessures du passé et aller de l'avant, sans chercher à accuser qui que ce soit. Savoir tourner la page et prendre un nouveau départ. Et pourquoi pas, pour cette année, apprendre à partager des ondes positives autour de soi et se soutenir mutuellement. Un besoin basique de la société surtout en ces temps difficiles.