Madagascar: Mouvement Rohy - « Le budget affecté aux secteurs sociaux est minime »

Avec la propagation du coronavirus qui ne cesse de gagner du terrain, le mouvement Rohy a apporté son point de vue.

D'après l'analyse de cette ONG sur la loi de finances 2021, « si les prévisions macro-économiques sont fortement optimistes avec, notamment une augmentation du taux de pression fiscale de 2,1 points dans un contexte de crise nationale et mondial, les dépenses sont prévues à 10.761 milliards Ar., soit une augmentation de 6,9% en valeurs nominales et seulement de 0,3% en valeurs réelles... Mais des priorités incompréhensibles dans cette conjoncture post-Covid 19 portent notamment sur des augmentations de budget qui doivent être justifiées dans des ministères non prioritaires (Ministère de la Jeunesse et des Sports et ministère des Postes et Télécommunications et du Développement Numérique».

Et Rohy de continuer que « le gouvernement réaffirme la priorisation du budget des secteurs sociaux, l'augmentation du budget des secteurs sociaux est minime, avec une hausse de 8% en considérant les valeurs nominales et 1,3% en valeurs réelles. Les biens et services accusent une baisse de 4,2% par rapport à 2020. Si les variations entre les entités sont inégales, le gouvernement devrait être vigilant sur le maintien d'un budget de fonctionnement suffisant pour permettre aux entités d'assurer un service de qualité minimum aux usagers.