Congo-Kinshasa: Hôtel de ville de Kinshasa - Freddy Bonzeke remonte les bretelles à Néron Mbungu

Le directeur de cabinet du gouverneur Gentiny Ngobila réfute toutes les allégations du vice-gouverneur contre son titulaire. Pour lui, Néron Mbungu a choisi une mauvaise voie pour faire ses déclarations.

La réaction du cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa n'a pas tardé après la sulfureuse sortie médiatique du vice-gouverneur, Néron Mbungu contre son titulaire, Gentiny Ngobila. Participant, le 5 avril, à l'émission télévisée avec « l'équipe nationale », Me Freddy Bonzeke Iliki s'est évertué à clarifier l'opinion sur ce qu'il qualifie de fausses allégations proférées par le vice-gouverneur Néron Mbungu Mbungu.

Dans cette mise au point sur les récentes déclarations du vice-gouverneur Néron Mbungu Mbungu contre son titulaire Gentiny Ngobila Mbaka, dans différents médias, le directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, Me Freddy Bonzeke Iliki, a indiqué que que Néron Mbungu a délibérément choisi de proférer des mensonges à travers les médias, dans le but de nuire à son titulaire. Dans ce plateau de libre expression, Freddy Bonzeke a démontré « le sens élevé de l'oisiveté et d'irresponsabilité qui habite Néron Mbungu Mbungu ».

Les compétences sont d'attribution

Évoquant le principe sacro-saint selon lequel les compétences sont d'attribution en administration, Me Freddy Bonzeke a invité le vice-gouverneur de Kinshasa à faire son travail dans les limites des attributions lui reconnues par la Constitution ainsi que par la loi sur la libre administration des provinces. Et de noter que, loin de l'idée de l'étouffer comme il l'a prétendu, le vice-gouverneur n'a pas d'autres attributions spéciales ou propres que celle de remplacer son titulaire en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci.

Dans cet exercice, Me Freddy Bonzeke a tenté de démontrer noir sur blanc que le gouverneur Gentiny Ngobila laisse toujours et exclusivement l'intérim à son adjoint, Néron Mbungu, chaque fois qu'il se trouve en dehors de la ville de Kinshasa. « Et pour ce faire, il lui laisse les moyens possibles pour lui permettre de fonctionner normalement », a précisé la cellule de communication de l'Hôtel de ville de Kinshasa relayant les propos du directeur de cabinet de Gentiny Ngobila. Il arrive, note Freddy Bonzeke, que le vice-gouverneur organise des réunions de sécurité de la ville en l'absence du gouverneur Gentiny Ngobila. « Qu'il nous dise avec quels moyens financiers il paye les jetons de présence? Qu'il arrête de mentir. Il a tout son pouvoir et personne ne l'étouffe ni l'isole. Qu'il fasse son travail », a précisé cette source.

Des conseils des ministres à travers les communes

Parlant des Conseils des ministres, Me Freddy Bonzeke a dit sétonner des déclarations du vice-gouverneur à ce sujet. « Qu'il ne mente pas aux gens, les conseils des ministres se tiennent bel et bien, et moi-même, j'y participe. Il sait que nous avons tenu des conseils des ministres à travers les communes de la ville. Et comme partout ailleurs, nous avons stoppé avec ces rencontres en raison de la pandémie de covid-19, mais les réunions se poursuivent en commissions restreintes », a-t-il fait savoir. Et d'ajouter que même lorsqu'il prend part aux différents conseils des ministres, le vice-gouverneur ne prend jamais la parole. Il ne contribue pas en termes d'idées. Il attend qu'on l'exploite encore. Comment ? C'est lui-même qui doit se faire valoir, se rendre utile.

Me Freddy Bonzeke dit, par ailleurs, trouver scandaleux que le vice-gouverneur de Kinshasa, Néron Mbungu Mbungu, arrive à dire que l'opération Kinshasa bopeto ne réussira jamais. Le directeur de cabinet du gouverneur Gentiny Ngobila a, dans cette optique, dit que cette opération Kinshasa bopeto n'est pas isolé. « Il s'agit d'une série d'actions dans le secteur de l'environnement. Ces actions se trouvent dans le budget de la ville qui a été défendu à l'Assemblée provinciale. Et le vice-gouverneur était présent. Qu'il consulte le budget de la ville, il verra les prévisions budgétaires du secteur de l'environnement », a précisé le directeur de cabinet de Gentiny Ngobila.

De la construction du marché central de Kinshasa, le directeur de cabinet du gouverneur Gentiny Ngobila a relevé une mauvaise foi dans le chef du vice-gouverneur qui, selon lui, serait au courant de ce dossier dans tous ses compartiments. « Il a, dans son bureau, toutes les correspondances relatives au dossier du marché central. Le vice-gouverneur Néron Mbungu sait bien que le contrat entre la ville et l'entreprise Sogema a été signé. Il est au courant mais il ne sait pas dire la vérité aux gens », a soutenu Me Freddy Bonzeke. Quant aux arriérés de salaires soulevés par le vice-gouverneur, le Directeur de cabinet du gouverneur Ngobila a noté que la ville de Kinshasa a réussi à apurer les trente-six mois d'arriérés de salaires des fonctionnaires hérités des gouvernements provinciaux prédécesseurs.

Me Freddy Bonzeke a indiqué que dans ses déclarations, Néron Mbungu a outragé l'Assemblée provinciale qui l'a investi comme vice-gouverneur, en qualifiant les élus provinciaux des corrompus.