Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club vient à bout de Bazano à Kinshasa

L'élimination en phase des groupes de la C1 africaine est maintenant derrière pour V.Club qui revient au championnat. Vainqueur de Bazano pour son retour, le club vert et noir vise le titre de la saison afin de revenir en Ligue des champions d'Afrique.

Débarquée en phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique, l'AS V.Club n'a désormais qu'un seul objectif, celui de remporter la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Ligue 1), à défaut d'occuper une place honorable afin de revenir en compétition africaine interclubs.

En match remis de la 17e journée du championnat national, V.Club a battu difficilement, le mercredi 6 avril, au stade des Martyrs de Kinshasa, la Jeunesse sportive Groupe Bazano, par deux buts à zéro. Eric Kabwe à la 32e minute et Jérémie Mbuyi à la 88e minute ont été les buteurs des Dauphins Noirs de Kinshasa face à une équipe de la JS Groupe Bazano tenace certes, mais pas suffisamment pour éviter une énième défaite en championnat alors qu'elle n'a enregistré la moindre victoire au cours de cette saison.

A la conférence de presse d'avant le match, l'entraîneur de V.Club, Florent Ibenge, déclarait : « Je ne veux pas parler de lanterne rouge, plutôt d'un match qu'il faut gagner face à un adversaire qui va se présenter devant nous, et on a eu l'occasion de le jouer, et nous a posé des problèmes à Lubumbashi parce que nous n'avons pas su le battre. C'est un match à gagner et non pas une question de lanterne rouge dans ma tête. Un adversaire qui se présente avec ses qualités, et c'est à nous de faire mieux et être meilleurs, tout en étant conquérant ».

Et il ajoutait : « Nous devons hausser notre niveau pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, celui de prendre les trois points. Nous savons que, si nous négocions bien nos matchs en retard, nous allons nous retrouver en bonne position au niveau du classement, Il ne faut pas laisser notre chance ». Il avait vu juste et à la fin, V.Club a dû cravacher pour venu à bout du club venu de Lubumbashi, totalisant au passage 41 points. Bazano demeure lanterne rouge avec 11 points.