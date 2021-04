Congo-Brazzaville: Présidentielle du 21 mars - SDA salue la réélection de Denis Sassou N'Guesso

Les membres de Synergies et Développement de l'Afrique (SDA) saluent la réélection du chef de l'État sortant à l'issue du scrutin présidentiel du 21 mars dernier. Une victoire confirmée par la Cour constitutionnelle le 6 avril, avec 88,40%.

SDA souligne avant tout l'adhésion des Congolais au projet de société «Ensemble, poursuivons la marche», signe notoire de leur attachement à un dirigeant qui priorise désormais la paix, la jeunesse, les femmes, les infrastructures et le développement de l'agriculture, pour sortir du tout pétrole et de la dépendance des importations.

« En tant que plateforme de rapprochement des Congolais de l'étranger et ceux restés au Congo, nous remarquons que cette réussite marque l'aboutissement d'une campagne bien menée, ainsi que la qualité du programme présenté qui propose une politique structurée de la consolidation de la paix, de la promotion du vivre-ensemble, du développement, en particulier de l'agriculture, de la justice sociale, notamment pour les plus modestes, du renforcement de l'État de droit, et de l'approfondissement de la décentralisation.», indique un communiqué de SDA publié à l'issue de la séance de travail du 6 avril en visioconférence.

Le même document souligne que « la réalisation de ce programme va certainement permettre à notre pays de remonter la pente sur le plan économique et de retrouver sa place sur la scène, africaine comme internationale ; et ceci, avec une meilleure écoute des citoyens et l'ambition de fédérer les actions et les initiatives de tous ».

SDA adresse ses vœux et ses encouragements au nouveau président : « Nous avons conscience que votre tâche ne sera pas facile, mais nous croyons que la nouvelle équipe que vous mettrez en place pour vous seconder au quotidien permettra de soutenir réellement, par des actions concrètes, vos efforts pour couronner de succès votre mandature, car l'attente de la population est grande ».