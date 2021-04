Congo-Kinshasa: Célébration - Félix Tshisekedi a fêté les cent ans du kimbaguisme à Nkamba

1921- 2021: un siècle d'évangélisation et d'expansion du kimbaguisme, voilà ce que l'on célébrait le 6 avril à Nkamba, la ville sainte chère aux fidèles du prophète Simon Kimbangu.

Cet événement a été célébré avec faste dans la Nouvelle Jérusalem en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a honoré de sa présence les festivités du centenaire kimbanguiste. Dès son arrivée, le chef de l'État a eu un entretien avec le chef spirituel de cette communauté religieuse, Son Éminence Simon Kimbangu Kiangani, avant d'assister au culte organisé au sein du grandiose Temple de Nkamba. Plusieurs personnalités aussi bien politiques, diplomatiques que religieuses y ont pris part dont messieurs Bahati Lukwebo et Mboso Kodia Puanga, respectivement président du Sénat et président du bureau de l'Assemblée nationale. Des milliers de fidèles kimbanguistes venus des quatre coins du monde ont pris place à cette édifice géante de 37000 places.

Tous les adeptes de Simon Kimbangu vêtus en tenue d'apparat pour la circonstance ont animé par des chants la cérémonie particulière parce mêlant une partie liturgique et une partie plus protocolaire avec en apothéose l'allocution du Président Tshisekedi. Le chef de l'État a retracé brièvement l'histoire de Simon Kimbangu et il a exhorté les kimbanguistes à préserver cet acquis précieux qu'est la mémoire de l'enseignement du prophète et de son combat pour la dignité des hommes et femmes noirs à une époque coloniale marquée par de violentes discriminations institutionnalisées.

Le président a demandé aux deux présidents de deux chambres du Parlement national de porter le dossier législatif d'instauration de la date du 6 avril comme une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République et ce en hommage à Simon Kimbangu. Une proposition saluée chaleureusement par toute l'assistance. Après le culte, le président a inauguré le Musée dédié à Simon Kimbangu et le chef de l'État a aussi visité le mémorial Kimbanguiste avant de repartir pour Kinshasa.