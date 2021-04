Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - DCMP s'impose face à JSK

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a eu raison de la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK) sur la marque d'un but à zéro, en match comptant pour la 23e journée de la 26e édition du Championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le jeune attaquant congolais de Brazzaville, Borel Tomandzoto, a été l'unique buteur de la partie en première période.

Avant le match, l'entraîneur Isaac Ngata indiquait en conférence de presse que les matchs ne sont pas les mêmes, en référence au match précédent entre les deux équipes, soldé par un résultant nul de zéro but partout. « On a pris des enseignements de la dangerosité de cette équipe dans certains secteurs. On va recadrer et essayer d'imposer notre rythme... On va insister sur notre qualité technique et la conservation de ballon qu'on a », a-t-il dit.

Avec cette victoire, DCMP totalise 33 points en 19 matchs et occupe la sixième place. La JSK, pour sa part, est 11e au classement avec 23 points glanés en 23 matchs livrés.