Afrique: Classement FIFA - La Côte d'Ivoire réintègre le Top 10 africain

La Côte d'Ivoire progresse enfin dans le classement Fifa des nations au niveau du football. Après un an et demi passé hors du Top 10 africain, les Éléphants reviennent à l'issue du classement publié hier. Ils quittent la 12e place africaine pour la 10e et se positionnent devant le Burkina Faso (11e) et la Rd Congo (12e).

Une performance qui a été possible grâce aux deux victoires enregistrées par les Pachydermes ivoiriens lors des deux dernières journées des éliminatoires de la Can 2022, respectivement contre le Niger (3-0) et l'Éthiopie (3-1). Sur le plan mondial également, la Côte d'Ivoire gagne deux places et quitte la 61e pour la 59e.

Il faut rappeler que la dernière fois que la Côte d'Ivoire a figuré dans le Top 10 africain, c'était lors du classement du 24 octobre 2019. Le 28 novembre 2019, elle a été éjectée pour se retrouver à la 12e place africaine et à la 61e place mondiale. Le plus dur commence désormais pour la Côte d'Ivoire qui doit se maintenir mais également progresser.

A noter que le Sénégal, à l'issue de ce classement d'avril 2021, conserve toujours la première place africaine. Cependant, la meilleure progression sur le continent est à mettre à l'actif de la Guinée Bissau et la Namibie qui sont remontés respectivement de la 119e à la 108e place et de la 121 à la 111e place sur le plan mondial. Des progressions à signaler également pour le Nigeria (36e à la 32e place) et le Ghana (52e à la 49e place).