Cote d'Ivoire: « Zéro Palu Ensemble » - Canal+ et des partenaires organisent un concert caritatif

Le groupe Canal+, en partenariat avec Médecins sans frontières et l'Ong Speak Up Africa, a organisé un concert caritatif africain dénommé « Zéro palu ensemble » dans le but de sensibiliser et mobiliser un large public autour de la lutte contre le paludisme en Afrique. C'était le mardi 6 avril 2021, à l'occasion d'une émission enregistrée au studio Vitib Abs, sis à Grand-Bassam.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son programme de sensibilisation « 1 mois, 1 cause » dédié aux causes sociale, sanitaire et environnementale en mettant à l'honneur certaines institutions engagées sur la question.

Frédéric Dezert, Directeur des magazines de Canal+ international, a situé le bien-fondé de cette initiative. « Nous avons décidé d'organiser l'enregistrement de ce concert pour créer avec les artistes africains, une chanson spéciale dans le cadre de ce "Zéro palu ensemble" ».

Poursuivant, Frédéric Dezert a dévoilé la stratégie que son entreprise compte mettre en œuvre, dans le cadre de la lutte contre la maladie. « Habituellement, pour aider à lutter contre le paludisme, on arrivait à recueillir dans le monde à peu près 5 milliards de dollars chaque année. Mais depuis l'arrivée du Covid-19, cela a diminué de 40% et nous voulons donc éveiller les consciences en mettant un accent sur le paludisme, car cette maladie touche chaque année plus de 200 millions de personnes à travers le monde et provoque 400 000 morts par an. Nous voulons que cela ne soit pas oublié », a-t-il affirmé.

Abondant dans le même sens, Dr Ichola Ismaël Adjaho, chef de mission à Médecin sans frontières (West & Central Africa), a fait savoir que l'objectif est de continuer à sensibiliser contre le paludisme en passant, notamment par les artistes qui véhiculent des messages et qui ont une certaine audience dans la communauté. « Le Palu étant toujours un sujet d'actualité avec beaucoup de décès au quotidien, on a jugé bon de s'associer aux artistes pour continuer à véhiculer ces messages en espérant qu'ils touchent le plus grand nombre de personnes en Afrique et aussi dans le monde », a-t-il indiqué.

Quant à Maelle Ba, Responsable de la communication stratégique de l'Ong Speak Up Africa, elle a présenté l'organisation comme étant une institution dont l'objectif est de s'assurer que la santé est une priorité pour les gouvernements des pays d'Afrique francophones via des thématiques tels que le paludisme, les maladies tropicales négligées.

Ce concert a vu la participation de nombreux artistes africains, entre autres, Dobet Gnahoré, Angelique Kidjo, Meiway, Zouglou Makers ainsi que Brato Juliette alias Aydissa.

La diffusion de ce concert enregistré se fera le 24 avril 2021, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme.