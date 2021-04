Cote d'Ivoire: Popo Carnaval 2021 - Bonoua retrouve son festival du 5 au 18 avril

Après une année d'arrêt en 2020 pour cause de Covid-19, le Popo Carnaval de Bonoua a repris ses droits en 2021. Pour l'édition 2021, Bonoua vibre depuis le 5 avril et ce, jusqu'au 18 avril 2021, au rythme carnavalesque du Popo.

Placé sous le thème : « La culture au service d'une Côte d'Ivoire unie » et le signe du respect strict des mesures barrières, la culture Abouré retrouve ainsi ses marques avec le soutien d'une brasserie de la place à travers Ivoire. Et ce, pour le bonheur de la communauté des arts et de la culture en Côte d'Ivoire.

La phase itinérante dénommée Popo-tour a conduit à Maféré (Aboisso), Lopou (Dabou) et Moossou (Grand-Bassam). Cette tournée a pris fin le samedi de Pâques dans la pure tradition de « Paquinou » où N'Guess Bon Sens et une kyrielle d'artistes ont communié avec le public venu en grand nombre à l'ancienne sous-préfecture de la ville.

Abordant les atouts de Popo Carnaval, le commissaire général est revenu sur les atouts de cette plateforme de rencontres, d'échanges et de brassage des peuples dans leur diversité. Outre ses articulations classiques à savoir : concours gastronomique, miss, "Awoulaba", "Ebê" (Bel homme), journées des classes d'âge, journées sportives, activités ludiques et éducatives...les populations seront formées aux techniques agricoles et agropastorales innovantes à la faveur de cette 40è édition du Popo Carnaval de Bonoua.