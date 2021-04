Cote d'Ivoire: Bonoua - L'Ong Cœur Médical offre des soins gratuits et des médicaments aux populations

Pendant trois jours, des soins et distribution de médicaments ainsi que des séances de dépistage de tension, diabète, cataracte, bec de lièvre, carences nutritives seront organisés au complexe sportif de Bonoua au bénéfice des populations de la localité. Cette initiative est de l'Ong Cœur Médical dirigée par le pharmacien Ahnoux Edouard.

Le lancement de la campagne s'est déroulé au complexe sportif en présence du sous-préfet de la ville, Dr Kra Kouadio Manzan et du directeur du district sanitaire du département de Grand-Bassam, Dr Silué Kagnon.

Améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables est l'objectif principal de l'activité, selon Dr Ahnoux Edouard.

« De ce jour, mercredi 7 jusqu'au vendredi 9 avril, outre les séances de consultations médicales gratuites, nous allons sensibiliser les populations à avoir une bonne hygiène de vie ; les sensibiliser aux bienfaits de l'harmonie familiale au travers des différents plannings des gynécologues et sages-femmes et, aussi organiser les communautés à la gestion sanitaire individuelle et collective », a-t-il expliqué. Ajoutant que les populations cibles sont les enfants malnutris, personnes âgées et invalides.

A l'en croire, la campagne vise près de 2000 personnes. Elle va se dérouler spécifiquement au complexe sportif de Bonoua. « Cette action répond à un besoin des populations. Nous en sommes fiers et heureux. Nous la saluons et louons l'idée de l'Ong Cœur Médical. Elle va permettre aux personnes vulnérables de bénéficier de soins gratuits et de médicaments. Nous adhérons pleinement à cette action », a soutenu le sous-préfet.

Le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique, Dr Silué Kagnon, a également salué l'initiative. « Cette façon de faire correspond à notre vision d'aider les populations vulnérables. Nous soutenons l'Ong qui a répondu à nos critères de travail avec les Ong. Elle a fait impliquer des médecins, infirmiers et autres agents de la santé publique. Cette manière de travailler est encouragée. Nous nous réjouissons et serons toujours prêts à soutenir ces actions dans notre district sanitaire », a rassuré le départemental sanitaire.

A l'occasion du lancement, une représentante de l'Ong Cœur Médical dans la commune de Bonoua a été installée pour continuer à soutenir les populations. « Nous serons et resterons toujours aux côtés des populations pour les accompagner », a rassuré Mlle M'Bouah Marie-Pierre. Qui sera sur le terrain dans la ville pour continuer les actions de Cœur Médical.

A noter que l'Ong Cœur Médical est née en janvier 2020. Elle a pour vision de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et de santé de la population ; lutter contre la pauvreté, promouvoir l'union du Christ.