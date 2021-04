Cote d'Ivoire: Direction du contrôle financier - Deux jours pour faire le bilan 2020 et se préparer à l'exercice 2021

La traditionnelle rentrée solennelle de la direction du contrôle financier (Dcf) s'est ouverte hier, à Latrille Events. Comme les années précédentes, il s'agira pour les contrôleurs financiers de passer en revue l'exercice antérieur et affiner le plan stratégique de l'année en cours.

Cependant, les assises de deux jours de la Dcf, dont les travaux ont démarré hier, après le discours d'ouverture de Grambouté Soiliho, chef de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, auront la particularité d'être une réflexion sur le premier budget-programmes de la Côte d'Ivoire et l'appropriation du deuxième qui est en cours d'exécution depuis janvier 2021.

En effet, la Côte d'Ivoire a changé de doctrine budgétaire en 2020 pour adopter le budget-programmes, une recommandation de la Commission de l'Uemoa. Ce changement s'est accompagné du renforcement du rôle du contrôleur financier qui intervient désormais à trois niveaux de l'exercice budgétaire à savoir, la préparation, l'exécution du budget, et le contrôle à postériori.

Session d'autocritique des activités de la Dcf, la rentrée solennelle sera marquée par des réflexions qui conduiront à identifier « les acquis à consolider » et les faiblesses à corriger. «La rentrée solennelle obéit à une obligation de redevabilité, et de transparence. Il faut savoir s'inspirer de l'expérience pour mieux définir sa stratégie et avancer vers le résultat », a déclaré en substance N'da Kacou Joseph Ange, directeur du Contrôle financier.

Le directeur du Contrôle financier s'est félicité de la qualité du travail abattu par ses collaborateurs en 2020 et exprimé le souhait que ceux-ci maintiennent le même niveau d'engagement, sinon faire davantage cette année. «Nous devons avoir le même niveau d'engagement et même faire plus. Chaque année nous devons faire plus (...) la gestion est dynamique et multiforme. La direction du contrôle financier doit donc être dans la réflexion permanente et l'adaptabilité », a-t-il exhorté ses collaborateurs.

Le représentant du ministre Moussa Sanogo, Grambouté Soiliho, a pour sa part encouragé les contrôleurs financiers à s'inscrire dans la dynamique de la lutte contre la corruption, cher au chef de l'État. Il leur a rappelé leur qualité de garant de la transparence budgétaire. Il a notamment indiqué que le contrôle financier a connu une évolution. Il intervient à 3 stades du processus budgétaire : la mise en place du budget ; pendant l'exécution du budget à travers des contrôle a priori ; et après l'exécution budgétaire par des contrôles a postériori.

Par ailleurs, Grambouté Soiliho a engagé les contrôleurs financiers crédités d'une longue expérience à la partager avec les autres ou même à écrire des ouvrages afin d'en faire profiter les autres.