Afrique: Exercice 2020 - United Bank for Africa Plc réalise un résultat net de 153, 410 milliards de FCFA en 2020

L'institution financière panafricaine, United Bank for Africa (Uba) Plc, a tenue, le jeudi 01 avril 2021, sa 59ème Assemblée générale annuelle au siège de la banque à Lagos. A l'occasion de la rencontre, il a été révélé que l'exercice 2020 a été clôturé avec une augmentation des bénéfices de la banque de 27,7%, passant à 277,57 millions de dollars américains contre 217,32 millions dollars en 2019. Le bénéfice avant impôt s'est établi à 321,71 millions dollars contre 271,47 millions de dollars précédemment.

Pour ce qui est des bénéfices bruts, indique le document, une augmentation de 10,8% a été notée, passant de 1,365 milliards de dollars américains en 2019 à 1,513 milliard USD. Tandis que le total des actifs a également progressé de 5,6% pour atteindre le chiffre sans précédent de 18,78 millions USD pour l'année 2020.

A en croire le communiqué, les actionnaires présents à l'assemblée ont félicité Uba pour avoir veillé aux bonnes performances des filiales africaines qui, cette année, ont contribué à hauteur de 55% aux résultats du groupe. Aussi, confie-t-il, la décision de la banque de réinvestir une partie de ses bénéfices dans la consolidation des activités, a été saluée par les actionnaires qui soulignent que la période actuelle exige une gestion prudente et efficace des ressources financières pour toutes les entreprises, en particulier celles qui ont un taux d'actionnariat élevé comme Uba.

Le Président du conseil d'administration (Pca) du Groupe Uba, Tony O. Elumelu, a annoncé, par ailleurs, de bonnes perspectives pour l'année 2021 et a assuré aux actionnaires que la banque a pris des décisions stratégiques qui renforceront son engagement à devenir le leader du secteur auquel elle aspire au Nigeria, en Afrique et dans le monde.

« Nous avons réalisé des investissements stratégiques dans nos plateformes bancaires et technologiques numériques afin de promouvoir davantage les services bancaires en libre-service. Nous nous sommes également employés à améliorer les capacités de notre personnel en mettant en place plusieurs programmes de développement des capacités en ligne. De plus, nos filiales africaines (hors Nigéria) ont contribué à environ 55 % de nos bénéfices de l'année, ce qui montre que nous sommes véritablement une banque panafricaine », a déclaré M. Elumelu.

Le Pca de Uba Group a, en outre, expliqué que la banque reste déterminée à assurer sa viabilité dans un environnement commercial en constante évolution, tout en continuant d'être un modèle pour les entreprises africaines en faisant découvrir au monde les atouts de l'Afrique. « Le travail que nous avons accompli pour renforcer nos structures de gouvernance à l'échelle du Groupe et pour améliorer nos modèles commerciaux et opérationnels en 2020 dote notre banque des moyens de tirer parti de la reprise et réaliser des gains de parts de marché significatifs sur l'ensemble de nos activités », a ajouté M. Elumelu.

Le document note que United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, qui offre des services bancaires à plus de 20 millions de clients, à travers 1 000 agences et points de contact, dans 20 pays d'Afrique. Il indique enfin qu'implantée à New York, Londres et Paris, Uba connecte les populations et les entreprises à travers l'Afrique grâce à des services bancaires aux particuliers, aux commerces et aux entreprises, ainsi que grâce aux paiements, aux transferts d'argent transfrontaliers innovants, au financement du commerce et aux services bancaires connexes.