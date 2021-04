Congo-Kinshasa: Souvenirs - Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou se rappelle de Jean-Félix Yowanet

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a rendu hommage à l'ancien gardien de but de V. Club Mokanda, Jean-Félix Yowanet, dans un ouvrage de reconnaissance aux grandes figures du football congolais.

Quarante-six ans après, les performances réalisées par cet extraordinaire gardien de but sont restées désormais gravées dans la mémoire de Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou. Ce portier, a-t-il rappelé, a « gardé ses buts inviolés, sans le moindre but pendant toute la phase aller du championnat régional », un record qui méritait d'être salué par ce passionné du football . « Le gardien de but Jean-Félix Yowanet, est celui qui a réalisé un record jamais égalé, celui d'avoir gardé la cage pendant 1170 minutes soit l'équivalent de 13 matches sans encaisser le moindre but », a rappelé le ministre.

Ses multiples exploits avaient fait réagir les bouillants admirateurs de l'équipe de V. Club Mokanda Aragon rangés en une forme d'organisation appelée « les Chauvins » et de l'affubler de ce surprenant sobriquet de « Zéro faute ». Venu en effet, de la modeste équipe de Bilala, anciennement appelée Guéna, Yowanet a vite gagné en galon en passant titulaire dans V.Club Mokanda, l'un des clubs les plus huppés du pays . Il a été d'après le témoignage, redouté de ses adversaires pour son efficacité avéré, ses arrêts époustouflants et ses sorties audacieux. Il a été l'une des pièces maîtresses de son équipe, alors qu'il n'a été découvert que dans la zone de la grande forêt du Mayombe.

Appelé aussi « Massissa », Jean-Félix Yowanet avait, selon lui, fait du football sa principale occupation, jouant d'interminables matches à l'école et au village où il avait aménagé un petit terrain.Très sûr sur la ligne de but, comme l'explique l'ouvrage, ce gardien aux parades extraordinaires, savait mettre en échec les attaquants les plus redoutés. « Dans les buts de son équipe, Yowanet était un gardien de but exceptionnel. Il avait de très grandes qualités techniques qui faisaient de lui une particularité », a-t-il révélé. Poursuivant : « Yowanet avait largement contribué au sacre de l'équipe V. Club Mokanda en 1971, la deuxième équipe de l'intérieur, après celui de FC Abeille en 1969. »

Populaire en son temps, Yowanet est, sans nul doute, inscrit aux palmarès des grands gardiens avec des splendides détentes. Pour sa carrure, impressionnant d'aisance, il avait servi de modèle pour de nombreux jeunes qui, aujourd'hui, lui sont reconnaissants.

Né à Bilala anciennement Guéna, situé à l'entrée du Mayombe, à un peu plus de 60 km de Pointe-Noire, Yowanet est retraité et vit ses beaux souvenirs à Pointe-Noire.