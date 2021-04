Tunisie: Boules et pétanque | Tournoi du CS Bardo - Le Bardo en champion

108 triplettes ont pris part au tournoi de pétanque, organisé par le Club Sportif de Bardo, qui a pris le meilleur en finale sur le CA GAZ (13-8).

Composé de Tarek Jelassi, Sabeur Rouibah et Moatez Manaa, la première équipe bardolaise a éliminé en demi-finale le trio de Menzel Bourguiba, constitué de Wajdi Maâfi, Firas Laâbidi et Hatem Allouche, sur le score de 11 à 3, et ce, après avoir battu en quarts de finale la Coupole de La Marsa ( 11-8). Quant à l'autre équipe finaliste, à savoir CA GAZ, composée de Naoufel Ben Othman, Chedly Kawana et Bassem Akari, elle a battu en demi-finale Mégrine Arriadh, formée de Hédi Marzouk, Chokri Hakiri et Amor Marzouk sur le score de 11 à 2. En quarts de finale, elle a éliminé la deuxième équipe du Club Sportif de Bardo sur le score de 11 à 4. A signaler que le Club Sportif du Bardo a été représenté par trois équipes dans son tournoi. Ce qui coïncide avec son 80e anniversaire. A noter que la coupe a porté le nom du défunt Ali Lahmar, président du club et ancien directeur technique de la Fédération tunisienne de boules et pétanque.

Tournoi de consolante

Le Tournoi de consolante a été remporté par l'AS Marsa, composé de Khaled Boudrigua, Amed Dakhlaoui et Mehdi M'hirsi, qui ont pris le meilleur en finale sur Club du Kram, constitué de Nizar Echi, Jalel Mahfoudh et Wissem Ayed, sur le score de 13 à 7. En boules, et dans le cadre de la coupe de Tunisie, deux épreuves étaient épinglées au programme, à savoir le tir de précision avec 19 participants et le tir progressif avec 7 concurrents. Dans le premier concours, la palme est revenue à Rayane Hamdi (Bouaoine) avec 29 points, suivi par Abdelwahed Ferchichi (Ezzahra) avec 20 points et Achraf Zouaoui (Radès) avec 11 points. Dans la seconde épreuve, la première place a été remportée par Hamza Khiari (Ezzahra) suivi par son équipier Ali Jouini, Firas Khémiri (Bouaoine) et Hassene Faidi (Club de Jendouba). demain, place au tournoi de pétanque de l'équipe féminine de Bizerte. Deux jours après, la localité de La Marse abritera le tournoi de la Coupole. Enfin, le tournoi de quadrette de boules aura lieu à Ben Arous.