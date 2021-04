Tunisie: Et de huit pour Ali Abdi

Le défenseur tunisien persiste et signe.

Ali Abdi a de nouveau porté le Paris FC face à Sochaux cette fois-ci dans le cadre la 31e ronde du championnat de France de D2. Le défenseur-buteur tunisien a signé en passant son 8e but de la saison. Au final, le Paris FC a gagné (2-0) et entrevoit le pied du podium.

Un jeune tunisien au PSG !

Le coach du PSG, Mauricio Pochettino, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions face au tenant du titre, le Bayern Munich. Ismaïl Gharbi, milieu de terrain tunisien âgé de 16 ans, fait désormais partie du groupe à Pochettino. Le coach du PSG a ainsi lancé le joueur au sein du groupe des pros une période passée au sein des U17 du PSG.

Réserve de l'ESS contre le CA

L'Etoile Sportive du Sahel a récemment déposé une évocation suite à son match face au CA. L'Etoile rappelle que le CA n'a pas réglé les amendes infligées à Skander Laâbidi, Zouhaïer Dhaouadi et le responsable Makrem Abrougui.

Ben Amor va rempiler à l'Etoile

L'Etoile a récemment renouvelé sa confiance en son joueur Mohamed Amine Ben Amor, et ce, en dépit du fait que ce dernier soit indisponible six mois, suite à la rupture des ligaments croisés. Rappelons que l'engagement de Ben Amor s'achève en juin 2021. Toujours volet mouvements à l'ESS, l'attaquant international olympique, Hazem Haj Hassan, a mis fin à son engagement avec l'Etoile du Sahel.

EST : absences à la pelle en C1

Qualifiée pour la prochaine phase de la C1, l'EST évoluera face au MCA sans plusieurs de ses tauliers. Il s'agit de Mohamed Amine Tougaï, Cédrik Gbo et Elyès Chetti (blessés), ainsi que Mohamed Ali Yaâkoubi suspendu (somme d'avertissements). De ce fait, le coah Mouïne Châabani anticipe et n'aura pas recours aux Ghaylène Chaâlali, Mohamed Ali Ben Romdhane et Hamdi Naguez par crainte d'un troisième carton suspensif pour le prochain quart de finale aller. Toujours volet explication entre l'EST et le MCA Alger, Rabah Madjer, ancien sélectionneur des Fennecs, a récemment exclu tout arrangement entre les deux clubs afin de pousser Ezzamalek vers la porte de sortie. Notons enfin qu'après le départ de Abdelkader Amrani du MCA, le technicien français, José Anigo tient la corde pour lui succéder. L'engagement de l'ex-coach de l'Olympique de Marseille serait d'un an et demi.

Nouveaux soupçons de trucage...

L'autorité nationale des jeux en France a interdit, hier, les paris sur le match entre l'US Ben Guerdane et le Stade Tunisien, en raison de soupçons de trucage du résultat. Les affaires de corruption prennent une sacrée ampleur chez nous !

Le dossier Belkhither classé

Le Club Africain a mis fin au litige qui l'opposait à son ancien défenseur algérien Mokhtar Belkhither. La Fifa a pris note de l'évolution d'un dossier où l'ex-Fennec a facilité les choses, renonçant au passage à une grande partie de ses dus.

Affaire Chebba : le TAS statuera le 6 mai

Le Tribunal arbitral du sport a fixé au 6 mai l'étude de l'affaire qui oppose le CSC à la FTF.

Ce faisant, dès le 30 avril, le TAS étudiera le dossier des publications du CSC Chebba, évincé cette saison de toutes les activités sportives.

Dossier ASM-ESR : la commission d'éthique va trancher

La Commission d'éthique relevant de la FTF a récemment rendu publiques ses premières décisions au sujet de la rencontre de la Ligue 2 entre l'AS Mhamedia à l'ES Radès (7-7). Ainsi, le résultat est gelé en attendant l'audience où comparaîtront les arbitres du match, ainsi que des représentants des deux clubs.

Les dirigeants de l'AS Kasserine seront également entendus par les membres de la commission.