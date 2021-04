Algérie: Merad - Développer les zones d'ombre pour reprendre diverses activités agricoles

Tlemcen — Le chargé de mission à la présidence de la République Brahim Merad a souligné mercredi à Tlemcen que le développement des zones d'ombres, notamment celles situées sur le tracé frontalier devrait permettre aux habitants de se retourner vers l'activité agricole et d'encourager les investissements.

En visitant des zones d'ombre dont la localité de Sidi Slimane et Larrichet relevant de la daïra de Bab El Assa, située à un jet de pierre du tracé frontalier ouest du pays, qui ont bénéficié d'opérations de développement diverses dont l'électrification rurale, l'AEP, l'extension d'écoles, le revêtement en béton bitumineux des routes, le raccordement au réseau de gaz de ville et l'aide à l'habitat rural, il a soutenu que ces acquis devraient permettre aux habitants de se retourner vers l'activité agricole, à l'apiculture et autres activités d'élevage adaptées à ces régions afin d'impulser une dynamique économique à même de créer la richesse.

Lors de la seconde et dernière journée de sa visite dans la wilaya, le chargé de mission à la présidence de la République s'est enquis de nombreux projets dans la région de Djebala (daïra de Nedroma), avant de visiter un important projet à Zorana relatif à la réalisation de dix forages dans la daïra de Nedroma pour combler le manque d'eau potable dans le couloir Ouest de la wilaya de Tlemcen, notamment après la panne survenue dans la station de dessalement de Ouled Benayed.

Il a également visité la localité d'Adjaidja (commune de Djebala) qui a bénéficié de plusieurs projets de développement dont ceux de réalisation d'un lycée de 800 places pédagogiques qui soulagerait les élèves de cette localité et des douars voisins obligés de se rendre à Nedroma ou Djebala avant de se rendre aux zones d'ombre de la daïra de Bab El, Assa, de Marsa Ben Mhidi et de Souahlia, qui ont également bénéficié de nombreux projets de développement tels que le revêtement de routes et la réalisation de terrains de sport de proximité et autres structures visant l'amélioration du cadre de vie de ces populations.