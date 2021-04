Afrique du Nord: Le Président du Parlement arabe salue le rôle pionnier joué par SM le Roi dans le soutien aux questions arabes et régionales

Le Caire — Le Président du Parlement arabe salue le rôle pionnier joué par SM le Roi dans le soutien aux questions arabes et régionales

Lors de ses entretiens avec M. Ahmed Tazi, Ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, M. Al-Asoumi a également exprimé son estime et sa gratitude pour les efforts déployés par le Maroc et le rôle joué par le Royaume pour le renforcement et la consolidation des relations entre les pays arabes.

Il a souhaité au Maroc plus de prospérité et de progrès sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi.

Pour sa part, M. Tazi a salué le rôle joué par le Parlement arabe dans le soutien et la défense des causes arabes et régionales.

Il a également mis en évidence les efforts constructifs que M. Al-Asoumi a déployés depuis son accession à la présidence du Parlement arabe, réaffirmant le soutien continu apporté par le Maroc à cette institution.

Le Maroc est représenté par Abdellatif Ben Yaacoub (Groupe Justice et Développement), Bouselham Dich (Parti du Rassemblement National des Indépendants) et Mme Fatima Toussi (Groupe Authenticité et Modernité), membre du Comité Paritaire contre le terrorisme au Parlement arabe.