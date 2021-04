Gabon: USM Senlis - Epiphane Becaley nommé entraîneur

L'expertise gabonaise commence à être prise en compte, car après Saturnin Ibela et Thierry Mouyouma qui officient respectivement au Mali et au Burkina-Faso comme entraîneurs dans leurs clubs, c'est au tour du jeune Gabonais Epiphane Becaley d'être nommé entraîneur de club senlisien.

Le Gabonais de 28 ans arrive à la tête du club de Régional 1 en remplacement de Sébastien Defaix qui était en poste depuis trois ans et demi. Il aura pour mission de faire monter l'USM Senlis en National 3 la saison prochaine. Son prédécesseur s'en va non pas pour des raisons sportives mais financières. En effet, Epiphane Becaley succède à Defaix dans la mesure où la baisse drastique des rentrées financières du club a entraîné l'éviction du technicien français et la confirmation du Gabonais. Ancien responsable technique, il prend l'équipe première, et sera secondé par plusieurs autres techniciens plus expérimentés.

Comme l'a confirmé le président Éric Guillot, « Nous avons opté pour une solution interne, indique Guillot. Il est là depuis trois ans et a déjà dirigé les U18 en R1. Il intervenait aussi sur les deux réserves seniors. Il a fait toutes ses classes à Gonesse avant de nous rejoindre. Nous allons renforcer son staff avec des gens d'expérience connus dans la région. Et l'objectif reste le même : retrouver rapidement le National 3 en continuant d'intégrer nos jeunes ». Après deux autres Gabonais, dont Saturnin Ibéla et Thierry Mouyouma, Epiphane Becaley devient aussi entraîneur d'une équipe première, mais en Europe ; une première pour le football gabonais.

Epiphane Becaley est un ancien éducateur au RC Gonesse durant près d'une dizaine d'années, puis responsable technique du club du Val-d'Oise, il encadre les catégories U10 à U15 aussi bien en foot masculin que féminin. Titulaire du BMF, le nouveau technicien du club des Hauts-de-France aura un gros challenge la saison prochaine.