Congo-Brazzaville: Parlement - Les députés autorisent la ratification de deux conventions de financement

Réunie en séance plénière le 7 avril sous la direction de son président, Isidore Mvouba, l'Assemblée nationale a autorisé la ratification de l'accord de prêt relatif au projet de développement agricole « Fonds koweitien » et celle de l'accord de financement additionnel du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE).

La République du Congo et le Fonds koweitien pour le développement économique Arabe, dit Fonds koweitien, ont signé le 29 décembre 2020 à Brazzaville et Koweït City un accord de crédit d'un montant de sept millions de dinars, soit près de douze milliards FCFA. Placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, ce projet a pour objectif d'améliorer la productivité des agriculteurs ; permettre une facilité de crédit pour les groupes de producteurs, les micro, petites et moyennes entreprises agro-industrielles installés dans les zones sélectionnées ; réduire la pauvreté dans ces zones pour l'amélioration des revenus des bénéficiaires.

Selon le gouvernement, ce projet vient en appui de la stratégie gouvernementale de sécurité alimentaire qui vise à soutenir le développement économique et social dans six zones à savoir Kombé, Nsoungui, Rive droite du Djoué, Djoumouna, les nouveaux villages agricoles de Nkouo et Imvouba. En effet, le travail consistera à réhabiliter leurs infrastructures pour améliorer les installations de production agricole, d'élevage et de pêche, soutenir les bénéficiaires, améliorer les productions agro-industrielles pertinentes et de créer des centres de commercialisation et de distribution.

Pour une coordination efficace des activités du projet, des services de conseil, de soutien institutionnel et de gestion du projet, sa mise en œuvre sera assurée par l'unité nationale de coordination du Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac) qui est financé par la Banque mondiale (BM). Sa date de clôture est fixée au 31 décembre 2023. Notons que ce crédit est remboursable sur une période de quarante ans avec un différé de dix-huit ans ; paiement des intérêts au taux de 1,0% par an.

Sortir le Congo de la dépendance du pétrole

D'un montant de 12 900 000 euros, soit environ huit milliards FCFA, l'accord sur le financement additionnel du PDCE a été conclu entre la République du Congo et l'Association internationale de développement. Ce nouveau financement vise, entre autres, à élargir les activités du projet en portant un intérêt particulier sur la jeune fille et sur l'auto-emploi des jeunes concernés par le projet. Il permettra de façon spécifique d'élargir et de renforcer certaines activités existantes, comme les programmes de formation qualifiante à cycle court ; mettre en place un fonds compétitif pour soutenir l'auto-emploi en finançant les plans d'affaires sélectionnés. Il s'agira également de poursuivre le développement du programme de formation axé sur l'acquisition des compétences de vie courante et la prévention des grossesses précoces, ainsi que sur la violence basée sur le genre ; prévoir une composante d'intervention d'urgence pour aider le gouvernement à résoudre tout problème d'urgence dans le domaine de l'éducation.

Mis en œuvre depuis 2014, avec l'appui technique et financier de la BM, le PDCE a pour objectif principal de promouvoir l'acquisition et le renforcement des compétences à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour les jeunes vulnérables vivant dans les zones urbaines et périurbaines de Brazzaville et Pointe-Noire, afin d'améliorer leur insertion sur le marché du travail et leurs revenus. Restructuré à trois reprises dont une en 2018 et deux en 2020 à cause de la crise économique et financière, le projet cible 10 000 bénéficiaires au lieu de 15 000 comme prévu au départ.

Il est désormais financé à 100% avec les fonds de la BM. Au 31 décembre 2020, près de 6000 jeunes ont été formés aux différents métiers porteurs de l'économie congolaise. Initialement fixée au 31 décembre 2021, la date de clôture du projet est prorogée au 30 juin 2023 à la faveur du financement additionnel, remboursable jusqu'au 15 novembre 2045.

Défendant les projets de loi devant la chambre basse du Parlement, le ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Budget, Ludovic Ngatsé, a rappelé que ces conventions de financement permettent au Congo de bénéficier d'un prêt de près de 20 milliards FCFA. Le but étant, d'après lui, de financer la formation et l'emploi des jeunes ainsi que les laboratoires de recherche dans le domaine agricole et les équipements des fermes piscicoles.

« Le chef de l'Etat a déclaré que l'agriculture reste la priorité des priorités. C'est un exemple qui sera suivi par tant d'autres pour sortir le pays de la dépendance du pétrole », a-t-il déclaré en substance à la presse.